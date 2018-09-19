Aşurenin faydaları neler? Aşure hangi hastalığa iyi gelir?

Muharram ayının 10. günü aşure olarak idrak edilmekte. Bu yıl aşure 20 Eylül Perşembe gününe denk gelmekte. Muharrem'in 10. günü olan aşure Müslümanlar için mübarek günlerden biridir. Peki aşure günü yapılan aşure yemeğinin faydaları nedir?

Bağışıklığı kuvvetlendirip vücut direncini artırmasından kalp ve damar sağlığına, depresyonu önlemesinden çocuklarda büyümeyi desteklemeye dek birçok faydası bulunan aşurenin faydalarını içine eklenen besinler artırır.

Kalp-damar sağlığını korur

Aşureye konan tüm besinler bitkisel kaynaklı olduğu için doymuş yağ oranı çok düşüktür ve kolesterol içermez. Aşureye konan; nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller çözünür posa ile ceviz omega 3 yağ asitleriyle kan kolesterolünün düşmesine yardımcı olur, fındık çoklu doymamış yağ asitleri ve E vitaminiyle kalp-damar sağlığını koruyucu etki gösterir.

Bağışıklığı kuvvetlendirir

Neredeyse tüm bitkisel besin gruplarını içeren aşure vitamin, mineral yoğunluğu ve antioksidan kapasitesi yüksek bir tatlı. Meyvelerden antioksidan etki gösteren A C, E vitaminlerini, buğday ve yarma gibi tahıllardan B grubu vitaminleri ve çinko, demir gibi mineralleri, yağlı tohumlardan ise E vitamini ve anti inflamatuar etki gösteren omega 3 yağ asitlerini içerir.

Büyümeyi destekler

Büyüme gelişme çağında olan çocukların yeni doku yapımı için enerjiye ve mikro-makro besin ögelerine ( vitamin-mineral) ihtiyaçları artar. Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral yoğunluğu ve çeşitliliğiyle çocuklarda zeka gelişimi için gerekli besinleri sağlamanın yanı sıra büyüme ve gelişmeye destek olabilecek tatlıların başında gelir.

Süt yapımına yardımcı olur

Emziren annelerin emzirme nedeniyle enerji ihtiyaçları artar. Dengeli beslenmeleri ise süt kalitesini sağlamaktadır. Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral dengesiyle emziren annelere süt artırmada yardımcı olan bir tatlıdır.

Kabızlığa iyi gelir

Buğday, yarma gibi tahıllar ve ceviz, fındık, Antep fıstığı gibi yağlı tohumlar, kuru incir posa açısından zengin besinlerdir. Aşure içerdiği çözünmez posa ile bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlıktan korunmayı sağlar ve bağırsak, rektum gibi kanserlere yakalanma riskini düşürür.

Depresyon riskini azaltır

B grubu vitaminleri yeterli düzeyde almak ve Omega 3 yağ asitlerinden yararlanmak negatif ruh hali ve depresyon riskini azaltan etkenlerdir. B grubu vitaminlerin birçoğunu içeren kuru baklagiller, buğday ve kuruyemişlerle aşure pozitif ruh haline de katkı sağlar.

Vejetaryen dostu

Vejetaryenlerin en büyük sıkıntılarından biri besinlerle yeterli proteini karşılayamama. Aşure nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagillerle ve fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlarla tamamıyla bitkisel kaynaklı proteinleri içerir. Vejetaryenlerin rahatlıkla protein ihtiyaçlarına destek olarak tüketebileceği bir tatlı olarak kabul edilir.