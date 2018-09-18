Hz. Muhammed (s.a.v.), Aşure orucunu tavsiye etmiş. 20 Eylül Perşembe Aşure günü. Aşure günü Müslümanlar açısından büyük öneme sahip bir gündür. Peki aşure günü yapılacak dua nedir? Aşure duası nedir? Aşure duasının anlamı

Şeyh Şihaübddin-i Sühreverdi (k.s)’dan nakil edilmiştir ki,

Her kim bu duayı Aşure günü 3 kere okursa ölümden bile emin olur.. Zira o sene ölümü takdir edilmiş olanlar bu duayı okuyamazlar.. ALLAH bunu ona okutmaz buyurmuştur…

Aşure duasının Arapça okunuşu

Elhamdulillahi Rabil alemin vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmanin. Allahümme ente bediyül gadim el Hayyul Kerim El Hannanül Mennan ve Hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytannirracim

Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve sallahü ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehlibeytihi ecmain.

Aşure duasının manası:

Hamd alemlerin RAB bi olan ALLAH a mahsustur…Salatü Selam onun biricik RASÜL ü Efendimiz sav ve onun aline eshabına olsun.Kendinden evvel hiçbir varlık olmıyan…Varlığı,hayatı,kullarına keremi,ziyade merhameti,nimetler bagışlaması sonsuz ve devamlı olan sensin ALLAH ım. İşte bu yeni yıldır ki,bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan beni korumanı,daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı,senden dilerim.. Ey CELAL ve İKRAM sahibi ALLAH ım….

Ey ERHAMUR RAHİMİN olan RAB bim rametinin bereketiyle duamızı kabul et. ALLAH ın selamı hz MUHAMMED MUSTAFA (sav) ın ve onun alinin ashabının ehli beytinin üzerine olsun..