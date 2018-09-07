Aşure Günü okunacak dualar nelerdir? Muharrem ayı orucu

2018 Aşure Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 21 Eylül’de gerçekleşecek. Bu yüzden aşure duası nedir merak ediliyor. Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 11 Eylül Salı günü başlıyor. Muharrem ayının 10. Günü olan Aşure günü 20 Eylül Perşembe gününe denk gelmekte. Peki Aşure duası nedir? Aşure Günü okunacak dualar nelerdir?

Aşure duası nedir merak ediliyor. Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü yarın gerçekleşecek. Aşure kelime anlamı olarak Arapça 10 anlamına gelen ‘aşara' kelimesinden türemiştir. Bu yüzden Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü olarak kabul edilmektedir. İslami inanca göre Nuh tufanının 10′uncu günü Nuh peygamber, elinde kalan son malzemelerle bu yemeği yapmıştır. 365 günlük takvime göre de her sene günü değişir. Aşure Günü bu yıl 20 Eylül'e denk geliyor. Peki Aşure Günü'nde neler yapılır? Aşure Günü duası nedir? Aşure Günü okunacak dualar nelerdir?

Allah’ım hoşlanmadığım şeylerle meşgul olduysam beni affetye. Allah’ım sana istiğfar ederim, senden beni bağıylamanı dilerim. Beni bağışla, razı olduğun amelleri işememi nasip eyle, Umudum senden kesme Allah’ım

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