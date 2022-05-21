Asuman Damak kimdir? Asuman Dabak nereli kaç yaşında?
Afara yeni bölüm konukları arasında Asuman Dabak yer aldı. Uğur Aslan’ın sunduğu Afara’ya konuk olan Asuman Damak’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi merak ediliyor. Ege’nin Hamsisi dizisinde Fikret Gerginoğlu ile izleyicinin beğenisini toplayan Asuman Dabak’ın özgeçmişi bir hayli araştırılıyor. Peki Asuman Damak kimdir? Asuman Dabak nereli kaç yaşında?
Asuman Dabak 1 Şubat 1970 tarihinde Akhisar, Manisa'da doğdu. 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu.
Asuman Dabak rol aldığı oyunlar hangileri?
Aya Maya Kumpanya
Kaç Baba Kaç
Şen Şakrak Kabare
Annem 40 Yaşında Babaannem 20
Şaşkın Aşıklar
Çık Çıkabilirsen İşin İşinden
Boing Boing
Papaz Kaçtı
Bu Oyun Başka Oyun
Şahane Düğün
Asuman Dabak hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İçimizden Biri - 2021
Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit - 2021
Leyla ile Mecnun - 2021
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? - 2021
Tutunamayanlar - 2020
Ege'nin Hamsisi - 2018
Acı Aşk - 2016
Seni Seviyorum Adamım - 2014
Ezra - 2014
Pis Yedili - 2011
Nuri - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Çakıl Taşları - 2010
Geniş Aile - 2010
Yalancı Romantik - 2009
Haneler - 2009
Süper Babaanne - 2008
Cumhur Cemaat - 2007
Adem'in Trenleri - 2007
Ayda - 2007
Üç Tatlı Cadı - 2007
Tövbe - 2006
Bir İhtimal Daha Var - 2006
Erkek Tarafı - 2005
Şans Kapıyı Kırınca - 2004
Dayı - 2004
Hürrem Sultan - 2003
Tatlı Hayat- 2001
Baykuşların Saltanatı - 2000
Hayat Bağları - 1999
Örümcek - 1998
Kara Melek - 1996
Böyle mi Olacaktı
Tatlı Kaçıklar
Gurbetçiler