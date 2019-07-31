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ASÜ’de çocuklara yönelik hareket eğitimi programı tamamlandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
ASÜ’de çocuklara yönelik hareket eğitimi programı tamamlandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, çocukların spor ve kültür-sanat etkinliklerinin içinde yer almasının gelecek vizyonu açısından çok değerli olduğunu ifade etti.


ASÜ’de çalışan idari ve akademik personelin çocuklarına yönelik düzenlenen “Hareket Eğitimi Programı” tamamlandı. Programın kapanış töreni Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.


Burada bir konuşma yapan Rektör Şahin, etkinliklerin hem çocuklar, hem de veliler açısından önemli olduğunu söyledi. Çocukların, tatil dönemlerini verimli şekilde geçirmesi hususunu ailelerin önemsediğini dile getiren ASÜ Rektörü, “Bu ve benzeri programlar çocuklarımızı hem bedenen, hem de akli melekeler bakımından geliştiriyor. Ayrıca sosyalleşmelerine ve yeni ortamlar keşfetmelerine de imkân sağlıyor. Onların spor ve kültür-sanat etkinliklerinin içinde yer alması, gelecek vizyonu açısından da çok değerli” dedi. Benzeri çalışmalara devam edeceklerini de kaydeden Prof. Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı: “İleriki süreçte ara tatil sayısı artacak. Biz de programı, veliler ve çocuklarla istişare ederek geliştireceğiz. Çalışmalara katkı sunan herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.


Yapılan açıklamanın ardından, etkinliklere antrenör ve eğitici olarak katkı sunan isimlere “Teşekkür Belgesi” takdim edildi. Altı hafta süren ve çocukların tenis, yüzme, basketbol, okçuluk, koordinasyon, ritim ve halk dansları eğitimi aldıkları program, mini konser ve çocuklara katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
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