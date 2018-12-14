0553 313 94 23

Astsubayın evinde FETÖ elebaşının CD'si çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, ankesörlü-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağladığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 219 askerden 101'i yakalandı - İstanbul merkezli 46 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden Astsubay M.O'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in CD'si çıktı

14 Aralık 2018 Cuma 10:25
Astsubayın evinde FETÖ elebaşının CD'si çıktı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, ankesörlü-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağladığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 219 askerin yakalanması için 46 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 101 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik 219 muvazzaf asker hakkında alınan gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli 46 ilde operasyon düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından vurularak gazi olan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verilen operasyon kapsamında, 219 şüpheliden şu ana kadar 101'i gözaltına alındı.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Bu arada, gözaltına alınan muvazzaf denizci Astsubay M.O'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Hutbeler'' adlı CD'sinin çıktığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 31'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 11'in Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerden 4'ünün albay, 5'inin yarbay, 10'unun binbaşı, 14'ünün yüzbaşı, 51'inin üsteğmen, 1'inin teğmen, 115'inin astsubay ve 19'unun uzman çavuş olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:25
  1. ankesör
  2. astsubay
  3. FETÖ
  4. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef bugün dünyanın pek çok yerinde özellikle de bölgemizde vicdanları kanatan zulümler yaşanıyor."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef bugün..
    2. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan..
    3. Yemen'de kıtlık en çok çocukları..
    4. Turizmde "rekor" yılı
    5. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    6. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    7. ASELSAN'a FETÖ operasyonu
    8. TCMB'den repo ihalesi
    9. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 545..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. 71 yaşında futbola aşık nine
    12. Evladının eziyetlerini gözyaşlarıyla..
    13. Bakan Pekcan: "Açılan 2 peronla..
    14. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    15. Arnavutköy'de yangın! Çok sayıda..
    16. AB, İngiltere'ye sert çıktı: Ne..
    17. Fas'ta sosyal medya sivil toplumun..
    18. "Dijital bağımlılık" fotoğraf..
    19. Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki..
    20. “Vatandaş gram altında 250 lirayı..
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu