İstanbul'da silahlı kavga: 1 polis hayatını kaybetti
İstanbul Çekmeköy'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü.Polisin gardiyan olan eşi ve astsubay yaralandı.03 Eylül 2018 Pazartesi 09:21
Olay saat 7.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatışma çıktı.
Olayda polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı.
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yerinde inceleme devam ediyor.
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