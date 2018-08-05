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Astsubay çalışmak için gittiği tarlada ölü olarak bulundu

Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı bölüğünden izin alara hasat için Denizli Çivril’e gelen Murat Çolpan, çalışmak için gittiği tarlasında akşam saatlerinde ölü halde bulundu.

05 Ağustos 2018 Pazar 08:16
Astsubay çalışmak için gittiği tarlada ölü olarak bulundu

Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden Murat Çolpan'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.      

Sağlık ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çolpan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Ankara'da astsubay olarak görev yapan Çolpan'ın izin alarak tarlada çalışmak üzere Çivril'e geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 08:16
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