Astsubay Kıdemli Başçavuş koronavirüse yenildi
İzmir'de koronavirüs tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret hayatını kaybetti.
İzmir'de koronavirüs tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret vefat etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Asb.Kd.Bçvş. Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.