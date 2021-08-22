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Korona Virüs

Astsubay Kıdemli Başçavuş koronavirüse yenildi

İzmir'de koronavirüs tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 13:52:00 -
Astsubay Kıdemli Başçavuş koronavirüse yenildi

İzmir'de koronavirüs tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret vefat etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Asb.Kd.Bçvş. Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

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