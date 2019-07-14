Astsubay Cengiz Tokur'un şehadet haberi ailesine ulaştı

İZMİR (AA) - Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Astsubay Cengiz Tokur'un (27) İzmir'de yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'ndeki eve giden yetkililer, anne Züleyha ve baba Mehmet Tokur'a oğullarının şehadet haberini verdi.

Haberin duyulması üzerine şehidin komşuları ve yakınları, Tokur'un babaevine gelerek aileye başsağlığı diledi.

Şehidin ailesinin evi ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, şehidin babaevine gelerek taziyede bulundu.

Şehidin 3 kardeş olduğu, 10 gün önce evlendiği, ağabeyinin de Eskişehir'de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 personelin şehit olduğu, 1 jandarma astsubay çavuşun da yaralandığı belirtilmişti.

