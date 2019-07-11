0553 313 94 23

Astronotlar 3D yazıcıdan üretilen yapay deriyle kendilerini iyileştirebilecek

Avrupa Uzay Ajansı, 3 boyutlu yazıcıdan ilk biyobaskı deri ve kemik örneklerini üretti- Proje, Mars'a ya da diğer uzay görevlerine gidecek astronotların yaralanmaları halinde kendilerini 3D yazıcıdan yapılan dokularla iyileştirmesini hedefliyor

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:39
Astronotlar 3D yazıcıdan üretilen yapay deriyle kendilerini iyileştirebilecek

ANKARA (AA) - Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ilk biyobaskı deri ve kemik örneklerini ürettiğini, bu sayede Mars'a gidecek astronotların 3 boyutlu (3D) yazıcıda, kendi hücrelerinden oluşturulan yapay deri ve kemiklerle kendilerini iyileştirebileceğini duyurdu.

ESA'daki habere göre, Almanya'daki Dresden Üniversitesi Tıp Fakültesi, Blue Horizon ve OHB System AG şirketleri ortaklığında yürütülen projede yer çekiminin bulunmadığı uzay ortamında, insan kanı plazması bio-mürekkep olarak kullanılarak yapay deri üretildi.

Projede yer alan araştırmacılardan Nieves Cubo, uzay görevine gidenlerden kolayca elde edilebilecek kan plazmasının sıvı olması nedeniyle yer çekiminin bulunmadığı veya düşük olduğu ortamlarda çalışmanın zor olduğunu, bu nedenle metil selüloz ve alginat ekleyerek maddenin akışmazlığını arttırmak gerektiğini belirtti.

Astronotların, bu maddeleri bitki ve alglerden elde edebileceğini ifade eden Cubo, bunun, bu tür maddeleri taşıyan uzay araçlarında uygulanabilir bir çözüm olduğunu kaydetti.

Cubo, kemik üretmek için de taşıyıcı strüktür olarak kalsiyum fosfat ekledikleri benzer bir bio-mürekkep kullanarak insan kök hücresi oluşturmak gerektiğini, büyüme aşamasında bu maddenin emildiğini dile getirdi.

Araştırmacılar, bio baskılama tekniğinin uzaya taşınabildiğini göstermek için deri ve kemik örneklerini başaşağı şekilde bastı.

Proje yöneticisi Tommaso Ghidini, Mars veya gezegenler arası misyonlara gidecek astronotların uzayda uzun yıllar geçirmek zorunda kalacaklarını, birçok riski göze alan mürettebatın Dünya'ya erken dönmesinin kolay olmayacağını hatırlattı.

Kısıtlı alanda, muhtemel tüm yaralanmalar için yeterli tıbbi malzeme taşınmasının zor olacağını vurgulayan Ghidini, "3D biyo baskılama kapasitesi, acil tıbbi bir duruma doğrudan müdahale etme fırsatı verecek. Örneğin, yanmalar durumunda astronot iyileşmenin zor olacağı ortamda vücudunun başka kısmından deri nakletmek yerine 3D yazıcıyla yeni deri üretilebilir." ifadelerini kullandı.

Ghidini, "Ya da Dünya'daki yer çekiminin 0,38'ine sahip Mars'ta daha çok meydana gelmesi muhtemel kemik kırılmaları durumunda biyobaskı protez kemik yaralı yere yerleştirilebilir. Biyobaskı maddelerin kaynağı, astronotun kendisi olacağı için doku reddi gibi bir sorun da ortaya çıkmaz." dedi.

ESA'nın sunduğu örnekler, uzayda 3D biyobaskıyı daha pratik hale getirme projesinin ilk adımlarını oluşturuyor. Proje kapsamında ekipman, ameliyat odası, steril ortamın oluşturulması ile iç organlar gibi çok daha karmaşık doku örneklerini biyo baskılamayı mümkün kılmak amaçlanıyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:39
  1. 3D yazıcı
  2. Mars
  3. yapay deri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursagaz, saha operasyonlarını dijitale taşıdı
    1. Bursagaz, saha operasyonlarını..
    2. AK Parti MKYK toplandı
    3. KUDAKA’dan Mesleki ve Teknik Eğitim..
    4. Kayıp kadın için 300 saatlik kamera..
    5. Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de..
    6. Başkan Okka’dan “İSO İkinci 500”..
    7. Adana'da trafik kazası! Yaralılar var
    8. Gökçeada Belediye Başkanından Rektör..
    9. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    10. Başkan Büyükgöz’den 15 Temmuz daveti
    11. Başarılı judocular ödüllendirildi
    12. "Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları..
    13. İstanbul Otogarı işletmesi, İSPARK'a..
    14. Kumluca’da ev yangını
    15. 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası..
    16. AB'den Doğu Akdeniz tehdidi: Anlaşmayı..
    17. Uzmanlar: “2050 yılında ısı 3,5 ila..
    18. Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede..
    19. Kaçakçılık suçundan aranan 10 şüpheli..
    20. Erzincan’da tır devrildi: 1 yaralı
    21. Boynuzlu baykuş tedavisinin ardından..
    22. Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'da
    23. Konya’da kontrolden çıkan kamyonet..
    24. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    25. Sakaryaspor’un yeni başkanı İbrahim..
    26. TCMB döviz kurları
    27. "Kan ağlayan" Iraklı genç, Türkiye'den..
    28. Şemdinli’de telsiz düzenekli EYP ele..
    29. Ayvalık'taki hortum sitede büyük..
    30. Gençlerbirliği'nde ayrılık
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap