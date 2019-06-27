ASTROFEST 2019 başlıyor

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen ASTROFEST 2019, ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunlarını Uludağ’ın zirvesinde bir araya getiriyor.

Alanında uzman birbirinden önemli bilim insanlarının katılacağı etkinlik, 19-21 Temmuz tarihlerinde Uludağ Karinna Otel’de gerçekleştirilecek. Çok sayıda gök bilimcinin ve bilim insanının konferans vereceği Türkiye’nin en önemli astronomi etkinliklerinden olan ASTROFEST’e katılanlar, teleskopla gökyüzü gözlemleri, astronomi ve doğa temalı atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, bilim gösterileri ve daha birçok eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bilimle dolu 3 gün geçirecekler.

Zirvede meteor yağmuru

ASTROFEST 2019’a katılanlar, gündüzleri atölye, konferans ve doğa yürüyüşleri ile keyifli zaman geçirmelerinin yanı sıra geceleri de alana kurulan dev teleskoplarla gökcisimlerini inceleyebilecek. Perseid gök taşı yağmuruna şahitlik edecek olan astronomi tutkunları, takım yıldızları ve gezegenleri de gözlemleyebilecek.

TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, Türk Astronomi Derneği, Bursa Amatör Astronomi Kulübü gibi kurumlardan temsilcilerin de katılacağı faaliyetin bu yıl da birbirinden ünlü konukları olacak. Uzayda 7 gün 23 saat 8 dakika geçiren ve uzaya giden Suriye’nin ilk kozmonotu Muhammed Ahmed Faris, uzay macerasını anlatacak. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics’in teorik astrofizik biriminde doktora üstü araştırmacı olarak görev yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi, nötron yıldızlarının astrofiziğine,TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu ise Türkiye ve dünyada uzay çalışmaları hakkında merak edilenlere ışık tutacak. ASTROFEST 2019’da ayrıca Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Semiz, Astronom Dr. Bülent Yaşarsoy,Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Murat Hüdaverdi, Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği Başkanı İlhan Vardar ile Uçak Mühendisi Hüseyin Şen de birer sunum yapacaklar. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Bilim Avcıları ekibi ise gösterileri ile festivale renk katacak.

ASTROFEST uçuracak

Her yıl yurt içi ve yurt dışından aklı gece gündüz bilimde olanları Uludağ’ın zirvesinde buluşturan ASTROFEST2019 için kayıtlar da sürüyor. Festivale katılanlar arasında yapılacak çekilişle talihli bir kişi Bursa semâlarında uçak turu kazanacak. Bilim, teknoloji ve astronomi alanında birbirinden ünlü isimleri Uludağ’da buluşturacak olan etkinliğe katılmak isteyenlerhttp://uludagastrofest.org/ ya da www.bursabilimmerkezi.orgweb adreslerinden detaylı bilgi alabilirler.