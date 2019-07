ASTOP’da başkanlık seçimleri yapıldı

Ağrı Sivil Toplum Platformu 2.Dönem Başkanlık Seçimleri, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Yapılan seçimlerde Mehmet Salih Aydın, 236 delegenin oyunu alarak Platformun 2.Dönem başkanı seçildi.

Divan Başkanlığını Erkan Bulut, üyelerinin ise Yasin Çınar ile Nizamettin Güzel’in yaptığı seçimlerde açılış konuşmasını yapan Platform Sekreteri Erkan Kösedağ Platformun kuruluş sürecini ve iki buçuk yıllık faaliyetlerini aktardı.

Platform başkan adaylarının konuşmaları sonrasında yapılan seçimlerde 336 delegeden (236)’sının oyunu alan Ağrı Baro Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın, Ağrı Sivil Toplum Platformunun 2.dönem başkanı seçildi.

Başkan adayları arasında bulunan Cevdet Taşdemir (93), Akın Karaman ise (10) oy aldı. Seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında Ağrı’nın artık eski Ağrı olmayacağını söyleyen Baro Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın, “2. Dönem seçim sonuçlarının ilimize hayırlı olmasını diliyorum.Bu vesile ile öncelikle az önce konuşmasını yapan, demokratik olgunluğu gösteren, seçim süresince, nezaketinden kişiliğinden hiç taviz vermeyen Cevdet Taşdemir abime ve bu seçim bana abi olarak kazandırdığı Hacı Akın Abime çok teşekkür ediyorum. “ dedi

Aydındevamında,“Biz yola çıkarken şunu söylemiştik, Bu seçimin kaybedeni olmayacaktır, bu seçimin kazananı Ağrı olacaktır. Çünkü Ağrı noktasında dertlenen, Ağrı için düşünen ve Ağrı’nın hak ettiği noktaya gelmesi noktasında çırpınan insanların buluştuğu bir platformdur. Bu gönüllülük esasına dayanan bir platformudur, burada bize kimse maaş vermiyor, kimse bize bir makam mevkide vermiyor ama Ağrı halkı artık bir şeylerin değiştiğini ifade ediyor.Siz bugün bu salonda 55 adet STK’yı bir araya toplayabiliyorsanız, 16 tane istişare kurulu bir araya getirebiliyorsanız, 330 u aşkın kendi alanında uzman Ağrılıyı şu salona toplayıp en az bir 100 ü aşkında Ağrılıyı burada sadece Ağrı ortak paydasında buluşturabiliyorsanız Ağrı’da artık çok şeyler değişmiştir. Ağrı artık eski Ağrı olmayacaktır. Artık hissetmesi gereken ya da ders alması gereken herkes gereken dersleri alacaktır arkadaşlar. ASTOP Ağrı’nın her alanında eğitiminde, sağlığında hangi noktasına bakarsanız bakın orda hazır olacaktır ve her türlü toplumsal olayına müdahale edecektir. Bakın artık Ağrı’nın sesi olmaya geldik, ASTOP’u Ağrı’nın her alanında görmeye devam edeceksiniz,Niçin?Çünkü Ağrı’ da toplumsal bilinç ve örgütlenme yapısı daha düne kadar çok zayıftı ama artık çok şeyler değişti. İnanıyoruz şu güç birliğiyle platformumuzda olmayan STK’ları da platformumuza dahil edilmesi suretiyle ve yine Ağrı’da bulunan ikinci platformunda yapacağı her türlü olumlu davranışlarda, olumlu faaliyetlerinde yanında olacağımıza ifade etmek suretiyle biz Ağrı halkının sesi olacağız. Bugün bu demokrasi şölenine katılan ve bizleri yalnız bırakmayan, bu çıktığımız yola inanan tüm dostlarımıza, tüm arkadaşlarımıza, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Seçimler sonrasında İcra kurulu ise şöyle şekillendi

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Erkan Kösedağ (250 oy)

Ağrı KADER Başkanı Ömer Yıldız (234 oy)

DASKEF Başkanı Kenan Çetin (223 oy)

Mali Müşavirler Derneği Başkanı Cumali Adlik (214 oy)

Organik Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Murat Tan (199 oy)

Ağrı Arıcılar Birliği Başkanı Erol Kılıç (192 oy)

Genel İş Sendikası Başkanı Ersin Erincik (182 oy)

Mimar Mühendisler Grup Başkanı Mehmet Salık (168)