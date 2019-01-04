Astım hastası yaşlı adam, karlı yollarda paletli ambulansla taşındı
Kahramanmaraş’ta evinde rahatsızlanan astım hastası yaşlı adam, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.04 Ocak 2019 Cuma 23:40
Kahramanmaraş’ınGöksun ilçesi Karadut Mahallesi Köybobası Mezrası’nda yaşayan astım hatası Hasan Elbistanlı (75) rahatsızlandı.
Elbistanlı’nın yakınlarının 112 Acil Servis’i aramasının ardından paletli ambulans karla kaplı yolları geçerek bölgeye ulaştı.
İlk müdahalesi evinde yapılan yaşlı adam, sağlık görevlileri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Elbistanlı’nın durumun iyi olduğu öğrenildi.
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