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Astım hastası Yaren olimpiyat yolunda

Küçük yaşta tanıştığı astım hastalığını kontrol altına almak için spora başlayan Yaren Nur Polat, hem iyileşme yolunda önemli mesafe kaydetti hem de elde ettiği başarılarla olimpiyatlarda forma giymeye çok yaklaştı - Polat; yüzme, eskrim, binicilik, atış ve koşu gibi 5 ayrı disiplinin tek çatı altında toplandığı, en zorlu spor branşlarından biri olan modern pentatlonda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek için mücadele veriyor- Milli sporcu Yaren Nur Polat:- "Astım hastalığımı sporla yendim. Şu anda gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hem yaşıtlarıma hem de küçüklere yüzmeyi, koşuyu gerçekten öneririm. Sıkıntı yaşamazlar, sporla astımı yenebilirler"- Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Murat Şahiner:- "Astımlılar, spor yapabilir hatta olimpik sporcu olabilir, madalya kazanabilir"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:13
Astım hastası Yaren olimpiyat yolunda

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Küçük yaşta tanıştığı astım hastalığını kontrol altına almak için spora başlayan Yaren Nur Polat, azmi ve çalışkanlığıyla hem hastalığının tedavisinde hem de olimpiyatlarda milli formayı giyme yolunda önemli mesafe katetti.

Lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yaren Nur Polat, astım ile henüz 7 yaşındayken tanıştı. Doktorların önerisiyle başladığı spor hayatına, sayısız başarı sığdırdı. Yaren, hastalığını kontrol altına almak için başladığı yüzmedeki performansı ile antrenörünün dikkatini çekince, modern pentatlona geçiş yaptı.

Yüzme, eskrim, binicilik, atıcılık ve koşu kategorilerinin yer aldığı ve yüksek performans gerektiren modern pentatlonda da başarısını devam ettiren Yaren, önemli derecelere imza attı.

Milli sporcu, 2016'da İngiltere'de düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası, 2018'de Arjantin'in ev sahipliğini yaptığı ve 15-18 yaş altında düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'na katıldı.

Anıttepe Altınkulaçlar Yüzme ve Pentatlon Kulübü'nün sporcusu Yaren Nur Polat'ın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları için hazırlık aşamalarını Anadolu Ajansı (AA) görüntüledi.

Haftanın her günü antrenman yaptığını anlatan Yaren Nur, hem okul hem de antrenmanların zorlu geçtiğini dile getirerek, "Bu disiplini küçüklükten itibaren aldığımdan artık benim için bir rutin oldu. İkisini bir arada götürebildiğim için çok mutluyum. Çok da güzel gidiyor." dedi.

- "Üniversite sınavım ile aynı gün yarışmada olacağım"

Katıldığı son yarışmanın Polonya'da düzenlenen açık modern pentatlon yarışmasından gümüş madalya ile döndüğünü ifade eden Polat, "Kısa sürede hedefim, haziranda Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası. Üniversite sınavım ile aynı tarihe denk geliyor. Bakalım nasıl olacak? Hedefim orada kürsü görmek." diye konuştu.

Hastalığının, spor hayatını etkilemediğine işaret eden Polat, şöyle devam etti:

"Antrenmanlarıma hiç engel olmuyor. İlk başladığımda yüzmede zorlanıyordum. Astım hastalığımı sporla yendim. Şu anda gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hem yaşıtlarıma hem de küçüklere yüzmeyi, koşuyu gerçekten öneririm. Sıkıntı yaşamazlar, sporla astımı yenebilirler.

2018 Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemi temsil ettim ama bundan bir büyük adım daha olarak 2020, 2024 ve 2028 olimpiyatlarında da kendimi görmek istiyorum. Hatta ileriki süreçlerde inşallah olimpiyatlarda madalya görebileceğimizi düşünüyorum."

Aynı zamanda üniversite sınavına da hazırlanan Yaren Nur Polat, sporla yürütebileceği beslenme ve diyetetik bölümünde okumayı çok istediğini söyledi.

- "En büyük sorun, ailelerin aşırı korumacı davranmaları"

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ümit Murat Şahiner, astım hastalarında en büyük sorunun, ailelerin aşırı korumacı davranmaları olduğunu belirterek, "Çocuk koşturmasın, öksürmesin, terlemesin, koşturursa atak geçirir, tıkanır gibi bir anlayış içerisindeler. Yaren ise bu inanışın yanlış olduğunun en büyük canlı örneğidir. Milli sporcumuz, Yaren ile gurur duyuyoruz. Balkan Şampiyonaları'na da katıldı." dedi.

Yaren'in akciğer fonksiyonlarının, kendi yaş grubundaki sağlıklı kız çocuklarının akciğer fonksiyonlarından yüzde 5-10 oranında daha iyi olduğuna dikkati çeken Şahiner, "Astım hastalarının akciğer fonksiyonlarının kapasitesinin düşmesini bekleriz. Yaren, sporcu olduğu için kendi yaşıtlarına göre akciğer kapasitesi daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Şahiner, astım hastalarına özellikle yüzmeyi önerdiklerini belirterek, "Yüzme, vücudun komple çalışmasını sağlayan, akciğer kapasitesini de artıran en iyi spor dallarının başında geliyor. Sadece havuzun klorlama saatlerine dikkat edersek yüzmede hiçbir sıkıntı yok. Astımlılar spor yapabilir hatta olimpik sporcu olabilir, madalya kazanabilir." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:13
  1. Astım
  2. Doç. Dr. Ümit Murat Şahiner
  3. Modern pentatlon
  4. Olimpiyat
  5. sporcu
  6. Yaren Nur Polat

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