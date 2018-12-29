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AŞTİ'de yılbaşı yoğunluğu

Terminalde, özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğünden ekipler de görev yapıyor

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:31
AŞTİ'de yılbaşı yoğunluğu

ANKARA (AA) - Yılbaşı tatilini şehir dışında geçirmeyi planlayanlar, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluğa neden oldu.

Terminalde güvenlik önlemleri kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri de görev yapıyor.

Vatandaşlar, üzerleri ve eşyaları güvenlik görevlilerince arandıktan sonra terminale giriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:31
  1. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde
  2. AŞTİ)
  3. Yılbaşı tatili

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