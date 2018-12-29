AŞTİ'de yılbaşı yoğunluğu
Terminalde, özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğünden ekipler de görev yapıyor29 Aralık 2018 Cumartesi 16:31
ANKARA (AA) - Yılbaşı tatilini şehir dışında geçirmeyi planlayanlar, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluğa neden oldu.
Terminalde güvenlik önlemleri kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri de görev yapıyor.
Vatandaşlar, üzerleri ve eşyaları güvenlik görevlilerince arandıktan sonra terminale giriyor.
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