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AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı tatili öncesi yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları ek seferler başlattı

31 Mayıs 2019 Cuma 23:49
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu

ANKARA (AA) - Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatili öncesi yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları vatandaşlardan gelen talebe yetişebilmek için ek seferler başlattı.

Ramazan Bayramı tatilinin bugün başlamasıyla vatandaşlardan otobüs yolculuğunu tercih edenler, AŞTİ'deki firmaların önünde bilet kuyruğu oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler başlattı.

Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de artırıldı.

Ankaralıların huzurlu bir yolculuk yapması için tedbirlerin alındığı AŞTİ, 77'si hareketli, 113'ü sabit olmak üzere 190 güvenlik kamerası ile izlenirken, özel güvenlik personeli sayısı da artırıldı.

- Bayram öncesi bilet bulmak zor

Bilet satış temsilcisi Erdal Şen, bayram öncesi yoğunluk yaşandığını, otobüsü tercih edenlerin fazla olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tokat'a gitmek için AŞTİ'ye gelen Tarık Koçak, bilet bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle eşi ile farklı otobüslerde yolculuk edeceğini belirtti.

Eren Evdöndören ise bayramı ailesiyle geçirmek için İzmir'e yolculuk yapacağını, uzun bayram tatili dolayısıyla bilet bulmak için zorluk yaşadığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:49
  1. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali
  2. AŞTİ
  3. Ramazan Bayramı

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