Astana'nın enerjisi Irıskeldi Hac Camisi'nden

Kazakistan’ın başkenti Astana’da inşa edilen Irıskeldi Hac Cami, güneş panelleri sayesinde ihtiyacı olan elektriği karşılarken artan enerji de şehre dağıtılıyor. Ünlü Kazak mimarı Sagındık Janbolatov'un tasarladığı cami, şehrin tam ortasından geçen Esil Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN İLK CAMİ

İnşasına 2016 yılında başlanan ve bu yıl tamamlanan, ramazan ayının ilk günlerinde de ibadete açılması planlanan cami, ülkede elektriğini kendi üreten ilk cami olarak biliniyor.

ELEKTİRİĞİ GÜNEŞ PANELİNDEN ALIYOR

2 bin 250 metrekare kapalı alanda aynı anda 750 kişinin ibadet edebileceği cami, elektriği bahçesinde yerleştirilen 800 güneş panelinden sağlıyor. Yaklaşık 26 metrelik bir kubbe ve üçgen eğimli düzlemlerden oluşan cami, dıştan bakıldığında bir çiçeği anımsatıyor.

Kazak mitolojisindeki kutsal tüye benzediği iddia edilen caminin tek minaresinin yüksekliği 43 metre.