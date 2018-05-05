Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Astana'nın enerjisi Irıskeldi Hac Camisi'nden

Özbekistan'ın başkenti Astana'daki Irıskeldi Hac Camisi'nin üzerindeki güneş enerjisi panelleriyle üretilen elektrik enerjisi Astana'nın enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:06
Astana'nın enerjisi Irıskeldi Hac Camisi'nden

Kazakistan’ın başkenti Astana’da inşa edilen Irıskeldi Hac Cami, güneş panelleri sayesinde ihtiyacı olan elektriği karşılarken artan enerji de şehre dağıtılıyor. Ünlü Kazak mimarı Sagındık Janbolatov'un tasarladığı cami, şehrin tam ortasından geçen Esil Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN İLK CAMİ

İnşasına 2016 yılında başlanan ve bu yıl tamamlanan, ramazan ayının ilk günlerinde de ibadete açılması planlanan cami, ülkede elektriğini kendi üreten ilk cami olarak biliniyor.

ELEKTİRİĞİ GÜNEŞ PANELİNDEN ALIYOR

2 bin 250 metrekare kapalı alanda aynı anda 750 kişinin ibadet edebileceği cami, elektriği bahçesinde yerleştirilen 800 güneş panelinden sağlıyor. Yaklaşık 26 metrelik bir kubbe ve üçgen eğimli düzlemlerden oluşan cami, dıştan bakıldığında bir çiçeği anımsatıyor.

Kazak mitolojisindeki kutsal tüye benzediği iddia edilen caminin tek minaresinin yüksekliği 43 metre.

 

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:06
  1. Kazakistan
  2. güneş enerjisi
  3. Irıskeldi Hac Cami

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'nın ticaret merkezi: Uzunçarşı
    1. Sakarya'nın ticaret merkezi: Uzunçarşı
    2. Futbol dünyasında böyle tehdit..
    3. Myanmar'ın zulmüne karşı Bangladeş'ten..
    4. ABD o alanda tedbir için yeni..
    5. Osmanlı'nın eşsiz yapılarından Orhan..
    6. Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu!
    7. Bucaspor 3.Lig'e düştü!
    8. MHP'de FETÖ hassasiyeti! Tek tek..
    9. Bediüzzaman'ın talebesi..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı
    11. Avrupa'da deprem kömür madenini vurdu!..
    12. Bakan açıkladı! Türkiye dünyada en çok..
    13. Şampiyon Hatayspor TFF 1.Lig'de
    14. Çay lekesi kanepeden nasıl çıkar?
    15. Çamaşır suyu kokusu nasıl geçer?
    16. Şampiyonluk maçında ilk gol haberi..
    17. Bebekler için irmikli meyveli..
    18. Astana'nın enerjisi Irıskeldi Hac..
    19. Bebek odası alışverişine öneriler
    20. Neymar ve Ronaldo aynı takımda..!
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda