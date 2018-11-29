THY- Euroleague
0553 313 94 23

Astana'da Suriye konulu 11. garantörler toplantısı sona erdi

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 11. garantörler toplantısında, İdlib'deki ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını belirterek, ateşkesin gözlenmesi konusunda ortak çabaları artırma kararı aldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:38
Astana'da Suriye konulu 11. garantörler toplantısı sona erdi

Toplantının 2. gününde taraflar nihai bildiri üzerinde uzlaşmak için ikili ve üçlü toplantılar düzenledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Türkiye, Rusya, İran, rejim ve muhalefet heyetinin bir araya geldiği ana oturumda kapanış bildirisini okudu.

Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terör listesindeki bağlantılı kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

- Ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş

Garantör ülkelerin sahadaki son durumu değerlendirerek üçlü iş birliğini sürdürmeye karar verdiklerine dikkat çekilen bildiride, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği ifade edildi.

- İdlib'de ateşkes ihlallerini önlemek için ortak çalışma

Toplantıda taraflar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Soçi mutabakatının tümüyle uygulanması gerektiğinde mutabık kalarak, süren ateşkes ihlallerinden duydukları endişelerini dile getirdi. Garantörler, ihlallerin gözlenmesi için çabalarını artırmaya karar verdi.

Bunun için Türkiye-Rusya-İran Ortak Koordinasyon Merkezi'nin görevine atıfta bulunan taraflar, İdlib'deki ateşkesin korunmasının terörle mücadele için önemli olduğuna vurgu yaptı.

- Kimyasal silahların kullanılmasına kınama

Taraflar, Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasını kuvvetli biçimde kınadıklarını, bu yöndeki raporların Kimyasal Silahlar Konvansiyonu çerçevesinde ve Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) nezdinde araştırılması gerektiğine işaret etti.

- Anayasa Komitesi kurulması için çabaları artırma kararı

Garantörler, Soçi'deki Suriye Ulusal Kongresi'nde alınan kararlarla uyumlu biçimde, Cenevre'de Anayasa Komitesi kurulması çalışmalarının hızlandırılması ve en kısa sürede kurulması için Suriyeli tarafları destekleme kararı aldı.

- Alıkonulanların serbest bırakılması için çalışmaya devam vurgusu

24 Kasım'da alıkonulanlardan 10'ar kişinin karşılıklı serbest bırakılması için uygulanan pilot projeden memnuniyetlerini dile getiren taraflar, rejim ve muhalifler arasında güven artırıcı önlemler kapsamında Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun çabalarını iyileştirmekte mutabık kaldı.

- Geri dönüşler için uluslararası konferans

Garantörler, mülteciler ile ülke içinde yerinden edilenlerin güvenli ve gönüllü biçimde dönüşü için gerekli şartların oluşturulması gerektiğine işaret ederek, bunun için ve bu kişilerin geri dönüşü için uluslararası konferans düzenleme çabaları kapsamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Taraflar ayrıca görevden kısa süre sonra ayrılacak BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya krize barışçıl çözüm bulma çabaları ve Astana formatıyla iş birliği için teşekkür etti.

Bir sonraki Astana toplantısının Şubat 2019'da yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

 

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:38
  1. Astana 11

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı geçmek istedi, gümrük muhafazaya takıldı
    1. Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı..
    2. Paraşütçü baba-oğulun gökyüzü tutkusu
    3. "İmtiyaz değil, adalet istiyoruz"
    4. "Her maç gibi Göztepe maçı da zor"
    5. AYM'den uyuşturucu ticareti kararı
    6. Yapılan kısıtlı yardımlar Gazze'yi..
    7. Dışişleri'nden İngiltere'ye sert tepki!
    8. 1. Lig kulüpleri gelir artışı istiyor
    9. Prens Bin Selman Arap dünyası için..
    10. Dışişleri Bakanlığı: (İngiltere'de..
    11. Valilikten "ruhsatsız maden ocağı"..
    12. Red Bull Futur/io, geleceğe yön..
    13. Ramil Guliyev'e askerde doping..
    14. Türk arkeologlar, Orta Asya'ya keşfe..
    15. Siemens'in Akıllı Termostat'ı ile..
    16. MHP'den yerel seçim açıklaması!..
    17. MHP'de engellilerle anlamlı buluşma
    18. FETÖ'nün PETKİM yapılanması davasında..
    19. Milli curlingciler Avrupa'daki..
    20. Dede Korkut mirasına sahip çıkan..
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti