Astana'da Suriye konulu 11. garantörler toplantısı

ASTANA (AA) - Türkiye, Rusya, İran, Birleşmiş Milletler (BM), Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet temsilcileri, Astana’daki 11. garantörler toplantısında Anayasa Komitesi kurma çalışmalarını ele alıyor.

Toplantı, sabah saatlerinde Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyetinin, Ritz Carlton Oteli'nde Rusya heyeti ile ikili görüşmesiyle başlamıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, TSİ 09.00'da Ritz Carlton'a gelerek, rejim ve garantör ülke temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığındaki heyetin Rusya, İran ve BM heyetleriyle temasları, TSİ 11.00 sularında başladı.

Alıkonulanların serbest bırakılması konusunda oluşturulan çalışma grubu 6. kez toplanırken, garantör ülkelerin temsilcileri de ikili görüşmeler yaptı.

Üç ülke temsilcileri, TSİ 14.00'te üçlü oturuma geçti.

Bir saat civarı süren oturuma daha sonra, De Mistura ve beraberindeki heyet de katıldı.

Dört heyet, TSİ 16.00'ya kadar Anayasa Komitesi'ni oluşturacak isimler ve temsil konuları üzerinde görüştü.

Toplantılara katılan kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye, Anayasa Komitesi'nin dengeli ve muteber biçimde kurulmasını destekliyor. Rusya ise garantörü olduğu rejim heyetini uzlaşıya ikna etmekte zorlanıyor.

Muhalefet heyeti ise bugün Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile bir araya geldi.

Muhalefet kaynakları, yarın sabah ana oturumdan önce Türkiye, Rusya ve BM temsilcileri ile ayrı ayrı görüşeceklerini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tüm tarafların bir araya geleceği ve sonuç bildirisinin okunacağı ana oturumun Rixos President Astana Oteli'nde TSİ 08.00 civarında başlayacağını duyurdu.

Garantör ülkelerin uzman heyetleri, anayasa konusundaki teknik görüşmelerini sürdürüyor.