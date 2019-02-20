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Astana Uluslararası Finans Merkezi, BDDK ile iş birliği yapacak

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
Astana Uluslararası Finans Merkezi, BDDK ile iş birliği yapacak

ASTANA (AA) - Astana Uluslararası Finans Merkezi Mali Hizmetleri Düzenleme Komitesi (AFSA), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile iş birliği yapacak.

Astana Uluslararası Finans Merkezinden yapılan açıklamaya göre, iş birliği memorandumu, AFSA Genel Direktörü Muhtar Bubeyev ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben tarafından imzalandı.

AFSA Genel Direktörü Bubeyev, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, memorandumun, AFSA ile BDDK arasında bankacılık denetimi alanında enformasyon alışverişi ve iş birliği yapılmasını sağlayacağını belirtti.

BDDK Başkanı Akben de memorandumun, iki kurum arasında etkili ve uzun vadeli iş birliği için gerekli temeli oluşturacağına inandığını kaydetti.

Memorandum; sınır ötesi faaliyetlerin desteklenmesi, AFSA ile BDDK tarafından uygun gözetimin yapılmasının yanı sıra finansal hizmetler mevzuatı ve düzenleme uygulamaları alanında ikili deneyim ve bilgi alışverişinin uygulanmasına yönelik çerçeve koşullarını belirliyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
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