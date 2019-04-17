"Astana süreci çözüm için en uygun mekanizma"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana sürecinin Suriye meselesinde çalışmaya en uygun mekanizma olduğunu belirtti.

Lavrov, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile başkent Moskova'da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye Anayasa Komitesini Suriyelilerin oluşturması gerektiğini ifade eden Lavrov, "Suriye'de Anayasa Komitesi çok yakın zamanda kurulmalıdır. Arazideki durum bunu etkilemiyor. Arazide durum istikrarlı." dedi.

Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma temelinde, İdlib'deki terör probleminin çözülmesinin gerekliliğine işaret eden Lavrov, teröristlerin orada sonsuza kadar kalamayacağını vurguladı.

Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat'ın sol yakasındaki problemlerin çözülmesi için rejimin bölgedeki kontrolü yeniden sağlaması, Kürtlerle diyalog ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun olarak Suriye sınırında güvenliğin sağlanmasının öncelikli iş olduğunu söyledi.

Astana sürecinin Suriye'de çözüm için en uygun mekanizma olduğunun altını çizen Lavrov, "Astana süreci, Suriye meselesinde ilerlemeyi mümkün kılan, arazide terörle mücadelede, insani durumu hafifletecek, genel siyasi meselelerde çalışmaya uygun tek mekanizmadır." ifadesini kullandı.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda bir araya gelmelerine ilişkin, "Hem Bakü hem de Erivan'ın bu sefer anlaşmaların kağıt üzerinde kalmamasını sağlamakla ilgilendiğine inanmak için sebeplerim var." şeklinde konuştu.

TürkAkım'ın Avrupa'ya uzatılması konusunun da Sırp mevkidaşı ile görüşmesinde gündeme geldiğini aktaran Lavrov, TürkAkım projesinin hayata geçirilmesi ve Sırbistan dahil olmak üzere Avrupa'ya uzatılmasıyla ilgili müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

TürkAkım'ın Sırbistan'a uzatılmasıyla ilgili olarak Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, "Biz Bulgar kesiminin inşasının tamamlanmasını beklemeyeceğiz. Biz TürkAkım'ın Sırp kısmının inşaatına artık başladık." dedi.



