0553 313 94 23

Astana Finans Günleri

Astana Finans Günleri kapsamında Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin mahkeme binası ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev:- "Astana Uluslararası Finans Merkezi, önde gelen uluslararası finans merkezleri örneğindeki gibi kuruldu ve bölgenin amiral gemisi haline gelmeli"

02 Temmuz 2019 Salı 10:04
Astana Finans Günleri

NUR SULTAN (AA) - Astana Finans Günleri etkinliğinin ikinci gününde Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) mahkeme binası ve Uluslararası Tahkim Merkezi'nın açılışı yapıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da EXPO 2017 fuar alanındaki açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'in yanı sıra AIFC mahkemesi hakimleri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl faaliyete başlayan AIFC'ye olan yatırımcı ilgisinin önemine işaret ederek, "Bugün, dünya yatırımcılarının güvendiği haklar temelinde faaliyet gösteren AIFC mahkemesi ve Uluslararası Tahkim Merkezi'ni açtık." dedi.

Tokayev, AIFC'nin, önde gelen uluslararası finans merkezleri örneğindeki gibi kurulduğunu ve bölgenin amiral gemisi haline gelmesi gerektiğini söyledi.


- "Bölgedeki en iyi finans platformu ve eşsiz yatırım ortamını oluşturmak istiyoruz"


AIFC Yöneticisi Kayrat Kelimbetov da esnekliği nedeniyle ortak hukuku seçtiklerini aktararak, "Ortak hukuk; piyasa gereksinimlerine hızlı bir şekilde adapte oluyor ve yatırımcılara, mahkeme kararlarının alınmasında adaletle tarafsızlığı garanti ediyor. Böylece bölgedeki en iyi finans platformu ve eşsiz yatırım ortamını oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

AIFC Mahkemesi Başkanı Lord Woolf ise ortak hukuka dayalı yargı sisteminin oluşturulmasının, Kazakistan'ın büyük başarısı olduğunu vurgulayarak, mahkeme ve Uluslararası Tahkim Merkezi'nin ileri teknolojilerle donatılmış modern bir binada yer alacağını bildirdi.

Geçen yıl faaliyete başlayan AIFC, uluslararası düzeyde finansal hizmetler vermeyi, farklı alanlara yabancı yatırımı çekmeyi hedefliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:04
  1. Astana Finans Günleri etkinliği
  2. Astana Uluslararası Finans Merkezi
  3. Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC)
  4. Tahkim Merkezii

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da araç takla attı! Yaralılar var
    1. Konya'da araç takla attı! Yaralılar var
    2. Aliağa'daki gemi yangını
    3. İçişleri Bakanlığından 81 il..
    4. Aydın'da korkutan yangın! Evler..
    5. Öztürk Yılmaz CHP’den ayrıldı ama kafa..
    6. Dünya bu olayı konuşuyor! Survivor'ın..
    7. Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi..
    8. Dolar/TL, 5,6810 seviyelerinden işlem..
    9. Kılıçdaroğlu gaza geldi! 'Bundan sonra..
    10. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi..
    11. Asya borsaları
    12. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    13. Şiddetli yağışlarda duvarlar çöktü! 16..
    14. Kadınlarda çikolata kistlerine dikkat
    15. Başından bıçakladığı genci böyle..
    16. Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a..
    17. Husi güçleri Suudi Arabistan’ın Al..
    18. TSK'da operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    19. Sıcak asfalt serimi için belediye..
    20. Türkeli’de yaz futbol okulu açıldı
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor