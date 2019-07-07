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Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuar alanı, cazibe merkezi olma yolunda

Yeniden yapılandırma çalışmalarının devam ettiği fuar alanının, iş dünyası için cazibe merkezi olması hedefleniyor - Astana EXPO 2017 Ulusal Şirketi Ticarileştirme Departmanı Başkanı Daulet Yerkimbayev:- "Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, pavilyonları modern teknolojilerle donatarak uluslararası standartlara uygun iş merkezlerine dönüştürüyoruz"- "Halihazırda iş merkezlerimizin yüzde 10'unu kiraya verdik. Kalan kısmını da kiracılarla doldurarak 2021'den itibaren kar etmeyi hedefliyoruz"

07 Temmuz 2019 Pazar 11:38
Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuar alanı, cazibe merkezi olma yolunda

NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuar alanının, iş dünyası için cazibe merkezi olması hedefleniyor.

2017 yılında yapılan "Geleceğin enerjisi" temalı fuar alanında, iş dünyasının ilgisini çekmek için yeniden yapılandırma çalışmaları sürdürülüyor. Astana EXPO 2017 Ulusal Şirketi tarafından gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, pavilyonlar, modern teknolojilerle donatılan ve uluslararası standartlara uygun iş merkezlerine dönüştürülüyor.

25 hektar alanda yer alan fuar alanında 5 yıldızlı otel, restoranlar, otopark, kongre merkezi ve konferans salonları da bulunuyor. Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin de söz konusu alanda bulunması fuar alanının önemini artırıyor.

Astana EXPO 2017 Ulusal Şirketi Ticarileştirme Departmanı Başkanı Daulet Yerkimbayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar alanını verimli kullanmak ve bölgenin yeni iş merkezine dönüştürmek için fuarda pavilyon olarak kullanılan binaları yeniden yapılandırdıklarını bildirdi.

Pavilyonları modern teknolojilerle donatarak uluslararası standartlara uygun iş merkezlerine dönüştürdüklerini ifade eden Yerkimbayev, "Halihazırda iş merkezlerimizin yüzde 10'unu kiraya verdik. Kalan kısmını da kiracılarla doldurarak 2021'den itibaren kar etmeyi hedefliyoruz." dedi.


- "İş dünyası tarafından büyük ilgiyle karşılandı"


Daulet Yerkimbayev, iş merkezlerinin iş dünyası tarafından büyük ilgiyle karşılandığını ifade ederek, firmaların fuar alanında gelişmek istediklerini söyledi.

Burada bulunan 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi, restoranlar ve kongre merkezinin alana olan ilgiyi artırdığına işaret eden Yerkimbayev, "Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin de alanımızda yer alması iş merkezlerimize talebi artırıyor." dedi.

Yerkimbayev, bu yıl Astana EXPO 2017 alanında Orta Asya'nın en büyük fuar merkezini açacaklarını ifade ederek, 23 bin metrekarelik kapalı alanda yer alacak fuar merkezinin teknik donanımıyla "benzersiz" bir bina olacağını söyledi.

36 bin metrekarelik kapalı alanda İnternet Teknolojileri Üniversitesi'nin kurulacağını bildiren Yerkimbayev, açık alanlarda şehir çocuk parkları yaptıklarını, bu parkların kışın kayak merkezine dönüştürüldüğünü anlattı.


- "Sadece iş merkezi değil, insanların yaşadığı bir alan haline gelecek"


Astana EXPO 2017 Ulusal Şirketi Ticarileştirme Departmanı Başkanı Yerkimbayev, fuar alanındaki bazı otopark alanlarına da otel, iş merkezleri ve konut gibi çok fonksiyonlu tesisler yapılacağını belirterek, "Burası sadece iş merkezi değil, aynı zamanda insanların yaşadığı bir alan haline gelecek." dedi.

Fuar alanındaki kongre merkezi ve konferans salonlarında Astana Ekonomik Forumu, Astana Finans Günleri gibi uluslararası etkinliklerin düzenlendiğini hatırlatan Yerkimbayev, 160 ülkeden heyetlerin katılımıyla Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Toplantısı'nın gelecek yıl burada yapılacağını bildirdi.

Yerkimbayev, EXPO alanındaki Kazakistan milli pavilyonu Nur Alem'in, küre şeklindeki mimarisi ve müzesiyle turistlerin ilgi odağı haline geldiğini, Nur Alem'i son 2 yılda 400 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:38
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