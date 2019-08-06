0553 313 94 23

Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesine bağlı Assos’un Kadırga Plajı karavanların akınına uğruyor.

06 Ağustos 2019 Salı 14:15
Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesine bağlı Assos’un Kadırga Plajı karavanların akınına uğruyor. Kadırga Koyu’na yerleşen onlarca karavana bölgedeki otel işletmecileri tepki gösterdi.


Assos’un Kadırga Koyu’na gelen onlarca turistin bölgedeki plajları işgal ettiklerini ifade eden Assos Otelciler Derneği Başkanı Bayram Erten, “Kadırga Koyu’nun plaj kısmına yerleşen karavanlar nedeniyle bölgedeki oteller zor zamanlar geçiriyor. Bu bölgedeki otellerin önüne kadar karavanını durduran tatilciler yüzünden otellerimizde kalan turistler sıkıntı yaşıyor. Sahile ulaşmakta bile zaman zaman zorluk çekiyorlar çünkü bu karavanlar yolun plaj kısmına park etmiş durumdalar. Biz karavanlar için sıkıntı yaşıyoruz. Buradaki karavanlar araçlarını plaj kısmına değil de yolun diğer tarafına durdursa bir sıkıntı kalmaz ama bunu yapmıyorlar. Burada turizm sezonu zaten kısa sürüyor. Bir de üstüne plaj kısmına durduran karavanlar da eklenince turizmimiz de bundan olumsuz etkileniyor. Burada birçok kamping alanı, karavan alanı var. Buralara durdurabilirler ama yapmıyorlar. Bazı otellerin ve günü birlik işletmelerin plaj ile olan bağlantısı bile bu karavanlar yüzünden kesiliyor çünkü plaj kısmına paralel olarak araçlarını durduruyor. Yetkililerden bir an önce bu sorunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Burada hoş bir görüntü var. 100’ü aşkın karavan bu bölgeye yerleşti. Otellerimize gelen yerli ve yabancı turistler de bu durumdan olan rahatsızlığını bize bildiriyor” dedi.


Bölgede otel işletmeciliği yapan Hüseyin Atmaca isimli bir vatandaş ise bu karavanların daha uygun bir yere park etmesi gerektiğini ifade ederek, “Burada bir çok alan var oraya park edebilirler ama yapmıyorlar. Kimseyi de dinlemiyorlar. Bu araçların burada durması çoğu oteli etkiliyor çünkü müşteriler bu karavanlar yüzünden plaja çevrelerinden dolaşarak gidebiliyor. Ayrıca burada aylarca kalan karavanlar var. O zaman herkes karavan alsın, istediği yere park etsin. Sahile insin, orada dursun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu karavanların bayram öncesinde mutlaka daha uygun bir yere park etmesi gerekiyor. Yetkilerden yardım bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistanlı Bakan Çaudri: “Hindistan, Keşmir’i Filistin’e dönüştürmeye çalışıyor”
    1. Pakistanlı Bakan Çaudri: “Hindistan,..
    2. Yeni yapılara kesintisiz enerji zirvesi
    3. Devrekanili kadınlar, kültür ve doğa..
    4. Uçuruma düşen fındık işçisini AFAD..
    5. 'Tütün ürünlerindeki fiyat..
    6. Siirt’te çayda bulunan kamyonet..
    7. Ödenek yok, proje durdu
    8. Terörle bağlantılı oldukları..
    9. Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
    10. Dini nikahlı eşini kendisini..
    11. Göz çevresine botoks yaptırdı,..
    12. Daday’da çıkan yangın büyümeden..
    13. Yıldırım orman yangınına yol açtı
    14. Cinayet zanlısı, çelik yelekle..
    15. Turkcell’in 5G’si cep telefonu ile..
    16. Bayramda aşırı et tüketimiyle..
    17. Tsunami’den kurtuldular, Bursa’da..
    18. Erzurum’da taşıt sayısı arttı
    19. Başına ödül konan kaçak milyoner..
    20. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    21. Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında..
    22. Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019..
    23. Burhaniye’de iki ot yangını birden..
    24. GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve..
    25. İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde..
    26. Ne dede mesleğinden ne de edebiyat..
    27. Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre..
    28. Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine..
    29. Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı
    30. Somali ordusu bir kasabayı..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'