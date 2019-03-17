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ASSİM paydaşları şehit ve gaziler için yürüdü

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) bünyesinde bulunan spor platformu düzenlendiği etkinlikle obruk ormanında gerçekleşen doğa yürüyüşü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı dolayısıyla şehit ve gazilere adandı.

17 Mart 2019 Pazar 10:32
ASSİM paydaşları şehit ve gaziler için yürüdü

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) bünyesinde bulunan spor platformu düzenlendiği etkinlikle obruk ormanında gerçekleşen doğa yürüyüşü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı dolayısıyla şehit ve gazilere adandı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yeni döneminde kent akademisi, kent enstitüsü ve tasarım atölyesi çalışmalarıyla içeriği daha da zenginleşecek ASSİM’de ortak hizmet projeleri oluşturmak için 17 ayrı çalışma başlığında kurulan platformlar çalışmalarına devam ediyor. ASSİM Spor Platformu, merkezde yer alan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi. Ermenek Mahallesi’nde bulunan obruk ormanında gerçekleşen yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü. Platform bileşenleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz’ın da katıldığı yürüyüşü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı dolayısıyla şehit ve gazilere adadı. Yürüyüşün sonunda çektirilen hatıra fotoğrafında “Türk halkı şehitlerini asla unutmayacaktır” yazılı pankart açıldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:32
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