"Assange'ın iadesine İngiliz hükümeti karşı çıkmalı" İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn:- "Irak ve Afganistan'daki mezalimin delillerini ortaya çıkardığı için Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmek istenmesine, İngiliz hükümeti karşı çıkmalı"

LONDRA (AA) - İngiltere'de ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesini istedi. İşçi Partisi lideri Corbyn, Twitter hesabından, "Irak ve Afganistan'daki mezalimin delillerini ortaya çıkardığı için Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmek istenmesine, İngiliz hükümeti karşı çıkmalı." açıklamasını yaptı. Ana muhalafet partisi lideri, mesajıyla beraber Wikileaks'in yayımladığı ABD askerlerinin ayrım gözetmeden Irak'ta 10 sivil ile 2 gazeteciyi öldürdüğünü gösteren videoyu da paylaştı. Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde dün gözaltına alınmış, ardından da kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme ve ABD'nin iade talebi çerçevesinde tutuklanmıştı. Assange'ın kurduğu Wikileaks 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.



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