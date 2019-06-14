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Assange'ın iade davası gelecek yıl görülecek

Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki iade davasının ana duruşması için 25 Şubat 2020 tarihi belirlendi

14 Haziran 2019 Cuma 15:52
Assange'ın iade davası gelecek yıl görülecek

LONDRA (AA) - Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki iade davasının ana duruşması 25 Şubat 2020’da yapılacak.

ABD’nin İngiltere’den Assange’ın iadesi talebiyle açtığı davanın ön duruşması Londra’da Westminster İlk Derece Mahkemesi'nde yapıldı.

Assange’ın tutulduğu Belmarsh Hapishanesi'nden video bağlantısıyla katıldığı duruşmada, davanın ana duruşması için tarih belirlendi.

Karara göre Assange hakkındaki iade talebiyle ilgili ana duruşmalar 25 Şubat 2020’de başlayacak ve 5 gün sürecek.

ABD'nin Assange'a yönelik suçlamaları arasında 1917 tarihli Espiyonaj Yasası'na dayandırılan casusluk iddiası da yer alıyor.

- Nisan ayında tutuklandı

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutuluyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:52
  1. ABD
  2. İngiltere
  3. Julian Assange
  4. Londra
  5. Westminster İlk Derece Mahkemesi

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