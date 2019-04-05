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Assange'ın "Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılacağı" iddia edildi

Wikileaks'in açıklaması:- "Üst düzey bir Ekvador devleti yetkilisi, Julian Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını söyledi"

05 Nisan 2019 Cuma 03:26
Assange'ın "Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılacağı" iddia edildi

LONDRA (AA) - Wikileaks, kurucusu Julian Assange'ın sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden günler hatta saatler içinde çıkarılacağını iddia etti.

Wikileaks'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" söylediği ileri sürüldü.

Wikileaks'in blog sitesindeki açıklamada ise bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir off shore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunuldu.

Açıklamada, Assange'nin avukatı Carlos Poveda'nın "INA Belgeleri olarak adlandırılan Moreno hakkındaki iddialara ilişkin sızıntılarla müvekkilinin bir ilgisinin bulunmadığını, zira artık Wikileaks'in editörü olmadığını" dile getirdiği de belirtildi.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, üç gün önce yaptığı açıklamada, Wikileaks'i, özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlemek, yıllar önce Avrupa'da çekilen kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçlamıştı.

- 6 yıldır büyükelçilikte yaşıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 03:26
  1. Ekvador
  2. Julian Assange
  3. Londra
  4. Wikileaks

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