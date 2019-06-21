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Assange'ın bilgisayar programcısı serbest bırakıldı

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın bilgisayar programcısı olan ve 2 aydır Ekvador'da tutuklu bulunan Ola Bini, mahkemenin verdiği karar sonucunda serbest bırakıldı

21 Haziran 2019 Cuma 11:02
Assange'ın bilgisayar programcısı serbest bırakıldı

QUITO (AA) - Ekvador'da 2 aydan fazla süredir tutuklu bulunan, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın bilgisayar programcısı Ola Bini eyalet mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Ekvador eyalet mahkemesince serbest bırakılan Bini, kendisini serbest bırakan hakimlere ve Ekvador halkına teşekkürlerini iletirken, "Bugün ilk kez suçsuzluğumuz kanıtlandı ve suçsuz olduğumuzu kanıtlamaya devam edeceğiz." dedi.

Quito havalimanından Japonya'ya uçmak üzereyken nisan ayında gözaltına alınan Bini, ismi tespit edilemeyen iki Rus bilgisayar korsanıyla birlikte Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'yu, ona ait olduğunu iddia ettikleri bazı kriminal dosyaları açığa çıkarmakla tehdit ettiği gerekçesiyle suçlanıyordu.

2013'ten bu yana Ekvador'da ikamet eden Bini, nisan ayında Assange'ın Ekvador büyükelçiliğinden çıkarılarak gözaltına alınmasından hemen sonra gözaltına alınmıştı. Resmi yetkililer, bu sırada Bini'nin en az 30 adet elektronik dosyalama cihazını yanında taşıdığını bildirmiş ve elde edilen bu delillerin derlenmesi için Bini hakkında 90 güne kadar alıkonulma kararı çıkarılmıştı.

Assange ile iletişimini her zaman güçlü tuttuğuna inanılan Bini'nin en az 12 defa Assange'ın 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra büyükelçiliğini ziyaret ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan, ABD'den soruşturma ekipleri de 27 Haziran'da Bini ile görüşmek için Ekvadorlu yetkililerden izin almıştı. ABD'li yetkililerle Bini arasındaki görüşmenin, Bini'nin ABD'deki Wikileaks ve Assange soruşturmasının tanığı ya da ABD'nin ilgilendiği kişiler arasında görülüyor olması sebebiyle gerçekleşebileceği belirtiliyor.

-Assange davası

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının iki yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutuluyor.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:02
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