Assange’ın ABD’ye iade davası ertelendi WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi için Londra’da görülen mahkemede, kesin hükmün 25 Şubat 2020 tarihinde verilmesine karar verildi.

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi için Londra’da görülen mahkemede, kesin hükmün 25 Şubat 2020 tarihinde verilmesine karar verildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi için anlaşmaya varıldığını iddia etmiş, uluslararası demokrasi ve insan hakları savunucuları tepki göstermişti. Bugün Londra Sulh Mahkemesinde yapılan duruşmada Assange’ın kefalet şartlarını yerine getirmediği için 50 hafta hapis cezası alması görüşüldü. Mahkeme Assange’ın iadesine sebep olacak davayı 25 Şubat 2020’ye erteledi.

Hakim Emma Arbuthnot, 5 gün sürecek iade duruşmasının 25 Şubat 2020’ye kadar yapılmamasına karar verdiğini açıkladı. Assange’ın avukatı Mark Summers davanın gazetecilik haklarına çirkin ve doğrudan bir saldırı olduğunu söyledi.

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