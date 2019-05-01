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Assange’ı ağırlamanın bedeli 16 milyon sterlin

İngiltere’nin başkenti Londra’da çıkarıldığı mahkeme tarafından 50 hafta hapis cezasına çarptırılan Wikileaks’in kurucusu Juian Assange’a destek için Soutwark Crown Adliyesi önünde protesto düzenlendi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:06
Assange’ı ağırlamanın bedeli 16 milyon sterlin

İngiltere’nin başkenti Londra’da çıkarıldığı mahkeme tarafından 50 hafta hapis cezasına çarptırılan Wikileaks’in kurucusu Juian Assange’a destek için Soutwark Crown Adliyesi önünde protesto düzenlendi. Assange’ın 7 yıl boyunca sığındığı Ekvador Büyükelçiliğine 16 milyon sterlin (124 milyon TL)masraf olduğu açıklandı.



Wikileaks’in kurucusu Juian Assange kefalet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere’nin başkenti Londra’da çıkarıldığı mahkeme tarafından 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Sabah saatlerinde Soutwark Kraliyet Mahkemesine getirilmesiyle birlikte, davanın görüldüğü bina girişinde Julian Assange destekçileri de ellerindeki pankartlarla Wikileaks kurucusuna destek verdi. Destekçiler arasında bulunan Lucia Hubinska yaptığı açıklamada, “Buraya Julian Assange’a destek vermek için geldim. Çünkü adamın doğruları söyleyerek topluma ve bizlere yaptıkları oldukça önemli. Hükümetlerin yaptıkları hakkında bizlere bilgiler vermesi oldukça önemli. Alınan kararlar, yapılan muameleler ne yazık ki utanç verici.” dedi.



Destekçiler arasındaki Jamie Ewingise “Julian Assange destek olunmaya uygun bir kişi. Bugün bu yüzden buradayım. Kendisine yapılan hukuki haksızlıklar ve topluma doğruları söyleyen bir adam için üzücü olmuştur. Kesinlikle insanların doğruları bilmeye hakları var. Bu doğruları da kendisi bizlere anlattı. Burada bulunan herkes, topluma doğruları söyleyen kişinin özgürlüğü için bulunuyoruz” açıklarını yaptı. Jane Jackson ise “Oldukça basitçe görünüyor ki İngiltere hükümeti, Amerika hükümetine hizmet ediyor. Bu olay bunlardan birine örnek. Bizlerde burada bekleyerek yarın nasıl bir sonuç olacağını göreceğiz.” açıklamalarıyla İngiltere’yi eleştirdi.



Büyükelçilikte saklanmasının bedeli 16 milyon sterlin


2012 yılından beri Londra’da bulunan Ekvador Büyükelçiliği binasında bir odada yaşamını devam ettiren 47 yaşındaki Julian Assange’a, Yargıç Deborah Taylor 50 hafta mahkûmiyet cezası verdi. Yargıç Taylor, Assange’ın yaklaşık 7 yıl Ekvator Büyükelçiliğinde ikamet etmesi nedeniyle mahkemeden talep ettiği hoşgörüyü reddetti. Taylor kararında, Assange’ın Ekvator Büyükelçiliğinde geçirdiği zamanın ve yargıyı geciktirmesinin İngiliz vergi mükelleflerinin 16 milyon sterline (124 Milton TL) mal olduğunu ifade etti. Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018’de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange’ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.



Kasım 2010 yılında kurucusu olduğu Wikileaks dosyalarıyla birçok ülkenin gizli sırlarını kamuoyu ile paylaşan Assange, İngiltere hükümetinin 2010 yılında 2 kadına tecavüz iddiasıyla suçlandığı İsveç’e iadesine karar verildi. Verilen bu kararın ardından ABD’ye teslim edilme ihtimali olduğunu düşünen Wikileaks’in kurucusu Assange, Londra’da bulunan Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı. Ekvador’un Assange’a tanınan sığınma hakkını geri çekmesinin ardından İngiliz polisi geçen ay Knightsbridge’deki büyükelçilik binasına giderek WikiLeaks’in kurucusunu gözaltına almış, polis Ekvadorlu yetkililerin kendilerini elçilik binasına çağırması üzerine Assange’ı gözaltına aldığını duyurmuştu.



Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange’ın sığınma hakkını geri çekmelerine ilişkin sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, karara gerekçe olarak Assange’ın “Uluslararası sözleşmeleri defalarca ihlal etmesini” göstermişti.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:06
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