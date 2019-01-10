Assan Panel, ihracatını üç yılda yüzde 50 artıracak

İSTANBUL (AA) - Sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, 3 yıl içerisinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Orta Doğu’ya yatırım yapmayı hedefliyor. Assan Panel yeni yatırım planlarını devreye soktuğu taktirde ihracat ve yurt dışı satışlarında yüzde 50 artış yakalamayı hedefliyor.

Assan Panel açıklamasına göre, Kibar Holding’in grup şirketlerinden olan Assan Panel, küresel bir şirket haline gelmek ve ihracat pazarlarında daha aktif rol almak için kolları sıvadı.

Şu anda Türkiye’de Tuzla, İskenderun ve Balıkesir’de kurulu üç fabrikası ve 4 sürekli üretim hattı bulunan, yurtdışında da yüzde 100 sermaye ile kurduğu Ürdün panel üretim tesisine sahip olan Assan Panel, önümüzdeki üç yıl içerisinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Orta Doğu’ya yatırım yapmayı hedefliyor.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, "Geçen yıl şirketimiz açısından son derece verimli bir sene oldu. Assan Panel olarak sahip olduğumuz kalite standardı, müşterilerimize sunduğumuz üstün hizmet anlayışı ve mükemmel risk yönetimimiz sayesinde bu dönemde pazar payımızı artırarak önemli bir başarıya imza attık. Yakaladığımız başarıyı önümüzdeki dönemde de sürdürmek istiyoruz. Bu sebeple de yurt dışında daha aktif olacağımız senaryolar üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Kendi teknolojisi, Ar-Ge’si olan 28 yıllık bir şirketiz"





İlerleyen dönemde Ürdün dışında farklı ülkelerde yapılanmaya gitmeyi planladıklarını aktaran Akar, küresel bir şirket haline gelmeyi ve ihracat pazarlarında daha aktif olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şu anda şirketin metrekare olarak kendi sektöründe, dünyada ilk on şirket arasında yer aldığını belirten Akar, "Üretimde de daha iyi noktalara gelmek için yurt dışındaki fabrika sayımızı artırmamız önem arz ediyor. Bu sebeple önümüzdeki üç yıl içerisinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Orta Doğu’ya yatırım yapma planlarımız var. İhracatımız ve yurt dışı satışlarımız, yeni yatırım planlarımızı da devreye soktuğumuz taktirde yüzde 50 artacaktır. Kendi teknolojisi, Ar-Ge’si olan 28 yıllık bir şirketiz. Sahip olduğumuz yetkinlik gittiğimiz coğrafyalarda görüştüğümüz firmalar tarafından oldukça takdir ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.







- "Sektörümüzde, ürünlerde Ar-Ge çalışması yapan tek firmayız"





İhsan Tolga Akar, 2019'da Ar-Ge alanında yürüttükleri çalışmaları daha da artırmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde, ürünlerde Ar-Ge çalışması yapan tek firmayız. Bir taraftan patentli ürün sayımızı artırmak, bir taraftan da poliüretan konusunda bilgi dağarcığımızı daha da geliştirmek istiyoruz. Tamamlayıcı ürünler konusunda ilerlemeyi, yapı kimyasallarında ve yalıtım sektöründe farklı ürünler piyasaya sürmeyi planlıyoruz.

Önümüzdeki dönemde ayrıca, yurt dışı pazarlarda anahtar teslimi çözüm işlerini geliştirmek istiyoruz. Uluslararası inşaat şirketleri ile bu bağlamda yakın çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Diğer yandan Assan Panel olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek Turquality Destek Programı’na başvurumuzu yaptık. Bu senenin sonunda sürecin tamamlanmasını bekliyoruz."