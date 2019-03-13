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Assan Foods Foodex Japan Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Türkiye’nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticilerinden Assan Foods, Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen Foodex Japan Fuarı’na katıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:15
Assan Foods Foodex Japan Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Türkiye’nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticilerinden Assan Foods, Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen Foodex Japan Fuarı’na katıldı. 300’den fazla ürün çeşidiyle 4 kıtada, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Assan Foods, sergilediği birbirinden lezzetli ürünleriyle, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.



Türkiye’nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticilerinden Assan Foods, Japonya’nın Tokyo kentinde bu sene 44’üncüsü düzenlenen Foodex Japan Fuarı’nda standıyla yer aldı. 80 ülkeden yeme içme şirketlerinin ve ticari firmaların yer aldığı, 85 bin ziyaretçinin katılım gösterdiği organizasyon, 5-8 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlendi.



"Japonlar salçamızı çok beğeniyor"


Foodex Japan Fuarı’nın, Japonya’da düzenlenmekle birlikte, bölge ülkelerin gıda pazarına da hitap etmesi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, "Foodex Japan Fuarı’nda sektörümüzün önde gelen firmalarıyla temas kurduk ve potansiyel müşterilerimizle bir araya geldik. Sektördeki gelişmelere yakından temas etme fırsatı yakaladık. Bizler için oldukça verimli geçen fuar boyunca, standımıza uğrayan ziyaretçilerimize ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz" dedi.



Assan Foods’un fuarda büyük ilgi gördüğünü dile getiren Koçoğlu şöyle devam etti: "Şu anda 300’den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Hem kendi markamızla hem de ‘private label’ kanalında hızla büyüyoruz. Soslarımızı ülkelerin damak tatlarına göre farklı formüllerle yapıyoruz. Örneğin bizim salçalarımız likopeni yüksek olduğu için Japonlar tarafından çok beğeniliyor".



Walmart’la anlaştı, Çin’deki marketlere girdi


Yakın bir zamanda dünya perakende devi Walmart ile anlaştıklarını da belirten Koçoğlu, "Walmart’ın Çin’deki marketlerinde kendi markamız Colorado ile yer almaya başladık. Böylece, dünyanın en büyük market zincirinin Çin’de listelediği ürünler arasına girerek büyük bir başarıya imza atmış olduk. Aynı zamanda market zinciri Dairy Farm için de 6 ülkede 9 ürün üretiyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:15
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