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Assam çayı rekor fiyata satıldı

Hindistan’ın Assam bölgesinde bu yıl sadece 35 kilo üretilen özel çayın 2 kilosu, yapılan açık artırmada 141 bin rupiye (2 bin dolar) satıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:04
Assam çayı rekor fiyata satıldı

Hindistan’ın Assam bölgesinde bu yıl sadece 35 kilo üretilen özel çayın 2 kilosu, yapılan açık artırmada 141 bin rupiye (2 bin dolar) satıldı.


Hindistan’ın Assam bölgesinde yetiştirilen 2 kilo çay, 141 bin rupiye (2 bin dolar) satıldı. Assam çayını satın alan kişinin adı açıklanmazken, Belçikalı olduğu ve çayı bir temsilci aracılığıyla aldığı kaydedildi.


Guwahati Çay Açık Artırma sekreteri Dinesh Bihani, önceki yıl aynı miktardaki çayın 50 bin rupiye satın alındığını söyledi. Açık artırmaya katılanların Assam piyasasında aktif olan Almanya, İngiltere, ABD ve İran’dan kişiler olduğu belirtildi. Rekor fiyata satılan çayın yüz yıllık çay bitkilerinden toplandığı, çayın üretiminde hiçbir makine kullanılmadığı ve doğal şekilde üretildiği belirtildi. Assam çayının üreticisi, makine kullanılmadan tamamen doğal olarak üretilen Assam özel çayından bu sene 35 kilo üretildiğini ve yalnızca 2 kilosunun bu haftaki açık artırmada satışa sunulduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:04
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