Assam 2. Arakan olmasın

Gazetemiz Akit’in kamuoyunun gündemine getirdiği ve Hindistan’daki dindaşlarımızın asimile edilmesine yönelik çalışmalarla ilgili Hindu yönetimi skandal bir uygulamaya imza attı. Hindistan’ın Assam eyaletinden yaşayan 4 milyon Müslümanın nüfus kayıtları, ırkçı ve İslam düşmanı Başbakan Narendra Modi yönetimi tarafından Ulusal Vatandaşlık Kaydı’na (NRC) dahil edilmedi. İnsan haklarının aleni bir şekilde ihlal edildiği uygulama ile 4 milyon Müslümanın bütün anayasal güvenceleri ellerinden alınmış oldu. Sırf Müslüman oldukları için kimliksizleştirilen milyonlarca Müslüman, Hinduların açık hedefi haline getirildi. STK temsilcileri, Assam’ın yeni bir Arakan olmaması için uluslararası kuruluşların bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI CAMİA HAREKETE GEÇMELİ

Özgür Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Assam’da büyük bir insanlık dramının hazırlandığını belirterek, “Hindistan’da Müslümanlar her geçen gün artan bir baskının altında eziliyorlar. Hindistan’ın birçok bölgesinin Filistin’den farkı yok. Hindu milliyetçiliği yükseliyor. Bu durum Müslümanların açık hedefi haline gelmesine neden oluyor” diye konuştu.

Uluslararası camianın harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Kaya, “Müslümanlara yönelik baskılar uluslararası camiada karşılıksız kalınca daha da cesaretlendiler. Myanmar’ın Arakan’da yaptıklarından cesaret alıyorlar. Düşmanlık giderek yoğunlaşıyor. Ümmet olma bilinciyle bu zulme karşı ayağa kalkmamız lazım. Başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası kuruluşlar ayağa kalkmalıdır” dedi.

DRAMA DUYARSIZ KALMAYALIM

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, “Hindistan, Bangladeş’e komşu Assam eyaletinde yaşayan Müslüman halkı ‘dışarıdan göçmen geldiler’ bahanesi ile vatandaşlıktan çıkartıp bölgeden uzaklaştırma hazırlıkları içindedir. Herkes, vatandaşlıktan çıkartılarak tüm hukuki hakları ortadan kaldıracak olan Müslümanlarına karşı yapılacak zulme, duyarlı olmalıdır” dedi.

Assam’ın yeni bir Arakan olmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirten Akbaş, “Assam, ikinci Arakan olmamalıdır. Orada gerçekleşecek bir insanlık dramına müsaade edilmemelidir. Hindistan’da yaşayan Müslümanlara karşı uygulanmak istenen asimilasyon ve soykırım girişimine karşı tüm dünyayı duyarlı olmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Hindistan’ın Bengal Müslümanları, ırkçı Modi yönetiminin kendilerini vatandaşlık kaydına dahil etmemesine tepki gösterip, yıllardır ellerinde olan kimliklerle nüfus kayıt bürolarına gitti.