Asrın baş belası alkol terörden daha tehlikeli

Ülkemizde laikçi kesim tarafından kutsanan, kısıtlayıcı her tedbire karşı çıkılan, Avrupa ülkelerinde ise insanları zararlarından korumak için önlemler alınan alkol illeti, asrın en büyük terör mekanizması haline geldi. Tıp dergisi Lancet tarafından her yıl 2,8 milyon insanın ölümüne neden olduğu tespit edilen alkol, dünyayı sarsan terör eylemlerinden daha fazla can alıyor.

Terörden 82 kat daha ölümcül

İçkinin asrın en büyük terör mekanizması olduğunu gözler önüne seren rakamlar adeta dudak uçuklatıyor. Kanser, diyabet, verem, ölümcül hipertansiyon, verem ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların tetikleyicisi olduğu saygın tıp otoritelerince kabul edildiğini ortaya çıkardığımız alkol, yıl bazında terörden 82 kat daha fazla can aldı. Teröristlerce gerçekleştirilen saldırılarda 2016’da 34 bin kişi hayatını kaybederken; her yıl 2,8 milyon insanın ölüm sebebi olan alkol, yeryüzünü kana bulayan terör saldırılarında can verenlere oranla 82 kat daha ölümcül etki gösterdi.

934 ‘11 Eylül’ saldırısına bedel

Dünya gündemini sarsan kanlı eylemler bazında bakıldığında ise alkolün insanlığın baş tehdidi olduğu daha net görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin işgal ve talanlarına gerekçe olarak gösterdiği, 2 bin 996 ölümle sonuçlanan 11 Eylül saldırısına oranla alkol yüzde 934 fazla ölüme neden oldu. İçki sonucu hayatını kaybedenler, aylarca konuşulan Charlie Hebdo dergisi saldırısında ölenlerden 233 bin 333 bin kat daha fazla.

14 bin 659 kat daha etkili

İspanya’da 191 kişinin ölümüne neden olan ve son 15 yılda Avrupa’da gerçekleştirilen en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçen saldırıya göre alkol, 14 bin 659 kat daha büyük etki oluşturdu. 92 kişinin katili olan Breivik adlı cani, Norveç’te düzenlediği katliamı 30 bin 434 defa düzenlese içkinin yol açtığı ölümlerin oranına ancak ulaşabiliyor. İçki illeti, 1984’ten bu yana topraklarımızda 43 bin 743 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK’dan, bir yılda 64 kat fazla cana mâl oluyor.