Asri Mezarlık bayrama hazır

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Asri mezarlığın otlarının temizlenerek, bakımları yapılarak hazır hale geçirildiğini söyledi.

Başkan Bulut,Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte Asri mezarlıkta çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek, “ Halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve ferah bir ortamda yapabilmeleri için 15 kişilik ekibimiz ve 3 adet biçme makinesiyle yabani otlar temizlenip, deforme olan kaldırımlar onarıldı. 120 adet çeşmemiz arızaları giderilip siz kıymetli vatandaşlarımıza sunuldu. Sevgi ve beraberlik duygularını güçlendirme adına,bayramın birinci günü mezarlık ziyaretlerine gelen halkımıza şapka,soğuk su,lokum,şeker,gül suyu ve Yasin-i şerif kitapçığı hediye edilecektir” dedi.