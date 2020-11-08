Aspirin kullanmak zararlı mı? Salgın döneminde neredeyse her gün pek çok kaynakta onlarca iddia yer alıyor. Söz konusu iddiaların pek çoğunun bilimsel bir kaynağı da yok. Uzmanlar ise bu süreçte bilinçsizce ilaç kullanmanın pek çok sorunu ortaya çıkarabileceğini belirtiyor. Peki, aspirin kullanmak zararlı mı?

Aspirin kullanmak tehlikeli mi?

Yapılan bir bilimsel çalışmada koronavirüs ile aspirin kullanımı arasında nasıl bir bağ olabileceği araştırıldı. Maryland Üniversitesin'de yapılan araştıralar günlük düşük dozda aspirin alanların koronavirüsten ölüm oranlarının düştüğü yönünde. Ancak bilim insanları koronavirüsle ilgili her gün yeni bir şeyler öğrenildiğini, bir gün önceki bilginini bile teyit edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle yapılan her araştırma sonucunu vatandaşların kendi üzerlerinde denememeleri gerektiğini de belirtiyorlar. Son olarak aspirinle ilgili bu açıklama sebebiyle binlerce kişi doktorlarına danışmadan aspirin kullanmaya başladı. Peki, aspirin kullanmak tehlikeli mi?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bilinçsiz aspirin kullanımının ciddi sorunlara yol açacağını belirtti. Ceyhan, “Uzun süreli aspirin alan kişilerde grip geçirirse bir hastalığın riskinin arttığını biliyoruz; 'reye sendromu' ismi verilen bir hastalık. Maalesef belli bir dönemine geldikten sonra yüzde yüz öldüren, hiçbir tedavisi olmayan bir hastalık. Bu hep çocuklarda göründü diye zannediliyordu; ama son yıllarda yetişkinlerde de giderek artan yayınlar oldu. Artık biliyoruz ki yetişkinlerde de görünüyor. Uzun süreli aspirin alan belli hastalık grupları var, onlara mutlaka grip aşısı yapılması gerektiğini söylüyoruz ve risk grubundalar onlar” dedi.

Ceylan, “Grip geçiren biri aspirin alırsa bu hastalığın riski 35 kat artıyor; karaciğer yetmezliği, beyinde şişmeyle giden çok ağır bir tablo ve henüz bir tedavisi yok. Ölüm oranı aşağı yukarı yüzde yüz. Covid-19 tanısı konmuşsa kişinin aspirin almasında çok önemli bir sakınca yok. Ancak, koruyucu olarak insanlara aspirin vermek ya da bir kişinin sadece ateşi oldu, zaten tek belirtisi olduğu için test yaptıramıyor 'ben koronavirüsüm' diye insanlar kan sulandırıcı olarak aspirin kullanıyor. Şu an grip sezonu da başladı, grip de olabilir, ayırt etmek mümkün değil. O zaman ciddi bir risk çıkıyor ortaya. Bir kişi şu dönemde koruyucu olarak ya da 'ateşi çıktı' diye aspirin alırsa bu bahsettiğim hastalığa davetiye çıkarıyor. Dolayısıyla test yapılıp koronavirüs tanısı konulmadıkça bir kişinin kan sulandırıcı olarak aspirin kullanması şu dönemde sakıncalı” diye konuştu.