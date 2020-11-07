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Korona Virüs Aspirin, koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar harekete geçti
Korona Virüs

Aspirin, koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar harekete geçti

İngiltere'de uzmanlar, aspirinin koronavirüse karşı ne denli etkili olduğunu kesin olarak anlayabilmek için laboratuvar çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:22:00 - 2020-11-07 11:24:02
Aspirin, koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar harekete geçti

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde aspirin etkili mi?" sorusunun cevabını araştıran uzmanlar çalışmalara başladı. Bir milyon 120 binden fazla vakanın bulunduğu İngiltere'de, aspirinin koronavirüs tedavisinde etkili olup olmadığının anlaşılması için kolları sıvadı.

Deneyin; İngiltere'de bugüne kadarki en geniş kapsamlı ilaç denemesi olacağı belirtiliyor.

Araştırmaya katılan 2 bin gönüllü günde 150 miligram aspirin alacak ve bu süreçte sağlık durumlarında yaşadıkları değişiklikler gözlemlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce yapılan araştırmada ise aspirin kullanımının hastaneye yatma, yoğun bakıma kaldırılma ve ölüm riskini azalttığı öne sürülmüştü. Ancak aspirin koronavirüsten koruyor demek için henüz çok erken.

Aspirin, kanda pıhtılaşmayı önlüyor. Koronavirüs hastalarında pıhtılaşma görüldüğü için, tedavide de etkili olduğu düşünülüyor.

Aspirin, soğuk algınlığı, grip ya da bazı romatizmal hastalıklarda kas, eklem ve hafif başağrılarını gidermek ve ateşi düşürmek için kullanılıyor.

Etken maddesi asetilsalisilik asit olan ilaç, belli yaşın üzerindekilere kalp krizi ve felç riskini önlemek için kan sulandırıcı olarak da veriliyor. Ancak aspirin aynı zamanda vücutta kanama riskini artırıyor.

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