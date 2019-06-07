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ASPİLSAN Enerji, savunma ve havacılıkta küresel oyuncu oluyor

Türkiye’deki tek uçak ve helikopter akü üreticisi ASPİLSAN Enerji, almaya hak kazandığı AS 9100 sertifikası sayesinde artık dünya genelinde savunma sanayi firmalarında tedarikçi olarak hizmet sağlayacak- ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük:- "Sonraki hedefimiz de uzay sanayisine yönelik ürün geliştirmek olacak"

07 Haziran 2019 Cuma 12:10
ASPİLSAN Enerji, savunma ve havacılıkta küresel oyuncu oluyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’deki tek uçak ve helikopter akü üreticisi ASPİLSAN Enerji, almaya hak kazandığı AS 9100 sertifikası sayesinde artık dünya genelinde savunma sanayi firmalarında tedarikçi olarak hizmet verecek.

ASPİLSAN Enerji açıklamasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerinden ASPİLSAN Enerji’ye ihracat kapısı açıldı.

EN9100:2018 (AS 9100) sertifikasını alan ASPİLSAN, AS 9100 sertifikasyonuyla beraber havacılık ve uzay sanayi için tasarlanan ve üretilen batarya ve enerji çözümleri; telsiz ve karıştırıcılar, robotik/optronik sistemler, insansız kara ve hava araçları, enerji depolama sistemleri (EDS), füze ve torpidolar, tanksavar sistemleri gibi birçok kritik uygulama ve sistemde ilgili sektörlere üst kalite ve gereksinimlerde üretim yaparken dünya genelinde de en üst düzey firmalara tedarikçi olarak hizmet verecek.

- "Savunma sanayisine yeni ürünler sunacağız"

ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük konuya ilişkin, "Geçen yıl içerisinde uçak akü üretiminin önemli bir gereksinimi ve sivil havacılık açısından pazara giriş kapılarını açacak sertifika olan Alternatif Tasarım ve Organizasyon Onayı (ADOA) ve Üretim Organizasyon Onayı'nın (POA) Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan (EASA) alınmasıyla birlikte havacılık ve uzay sanayi kalite yönetim sistemini kurmak adına AS 9100 sertifikasını da aldık. Daha sonraki hedefimiz de uzay sanayisine yönelik ürün geliştirmek olacak. Önümüzdeki günlerde savunma sanayisine yeni ürünler sunacağız." ifadelerini kullandı.

ASPİLSAN Enerji’nin uluslararası standartlara uygun olarak hareket ettiğini, ürün geliştirip ürettiğini ifade eden Bölük, "AS 9100 uluslararası işbirliği, sözleşme ve antlaşmalar geliştirilmesi ve oluşturulması konusunda vazgeçilmez önem taşımaktadır." diye devam etti.

TUV NORD NORD Genel Müdürü Rıza Başkan ise, "AS 9100 çok nadir şirketin sahip olduğu bir belge. ASPİLSAN’ı ve bu belgeyi almalarında özveriyle çalışan ekibi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada ASPİLSAN Enerji'nin, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi Savunma Havacılık Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) üyesi olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:10
  1. AS 9100
  2. ASPİLSAN Enerji

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