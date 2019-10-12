Asparagaslar, yalanlar, saldırılar, maniplülasyonlar, provokasyonlar… Abdullah Ağar hainlerin planını açıkladı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Fırat’ın doğusunda başlayana ve başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Son günlerde yabancı haber kaynaklarının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ABD askerlerini vurduğu şeklinde yalan haberleri yorumlayan Ağar, bu provokatif haberler Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya getirilmek istendiğini söyledi.

Dünyanın en güvenilir haber ajanslarından biri olarak gösterilen AP’nin harekat alanı ile ilgili geçtiği “ABD Askerleri Tel Abyad’ta devriye atıyor” başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan “Oysa orası Tel Abyad değildi. ABD askerinin çekildiği Tel Abyad’a 30 km mesafede Ayn İsa bölgesindeki sabit ABD kontrol noktasıydı. Görüntülerde “Tel Abyad’a: 30 Km” levhası görünüyor zaten. Görüntülerdeki ABD askerleri son derece rahat. Taktik alanlarda, hele ki çatışmaların yaşandığı, bombardımanların yapıldığı Tel Abyad gibi yüksek riskli alanlarda ABD askerleri asla balistik kasksız ve çelik yeleksiz dolaşmazlar, silahlarını ellerinden bırakmazlar. O saatlerde (bütün gün) Tel Abyad semaları yakılan lastikler, çıkan yangınlar ve yapılan atışlar nedeniyle kapkaraydı. Bu görüntülerde hava pırıl pırıl. 2:40 ve 14:30 gibi ABD askerleri iki kez hareketlendiler. 1-2 Km gidip geldiler, sadece o kadar. AP belli ki bu asparagas haberle bir şeyler peşinde. Belki de süreci maniple etmeye, Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Newsweek’in aynı gün geçtiği ve Tsk’nın Ayn el Arap yakınındaki Miştenur tepesinde konuşlu olan ABD birliklerini vurduğu şeklindeki haberi yorumlayan Ağar, “Oysa TSK, Miştenur’daki YPG/PKK’yı vurmuştu. Hiç bir ABD askeri de yaralanmadı. Kimse de şunu aklına getirmedi.” dedi.

YPG’liler ABD üslerinin yakınlarına sızıyor

Harekat kapsamında terör örgütü YPG’lilerin operasyon alanı içindeki ABD askeri üs ve karakollarının maniple ve provake edeceğini ifade eden Ağar, “YPG/PKK’nın ABD asker ve üslerinin etrafına sızarak-yerleşerek Türk Askerini hedef alacağını, doğal refleksler üreten Türk Askerini ABD askerine ateş ediyor göstererek ABD ve Türkiye’yi karşı karşıya getirmek isteyeceğini biliyordu. Diğer tarafıyla PKK’nın üsler etrafında çoğalarak ve yerleşerek korunma ve himaye sağlamak isteyeceği değerlendiriyordu. ABD askerleri neden bu maniple ve provakasyona neden olacak tehlikeli yakındaki YPG/PKK’lıları yanlarından kovalamadı?” şeklinde konuştu.

Bret McGurk’un umudu da aynı

ABD’nin terör örgütü DAEŞ ile mücadele temsilcisi Bret McGurk’un sosyal medyadan attığı, “Türk kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki bir Amerikan askeri karakoluna ateş açtı. Türkiye, tüm konumlarımızı SECDEF ve CJCS tarafından sadece iki saat önce onaylanan kesin koordinatını biliyor. Bu bir hata değildi.” Twetini ele alan Ağar, “Belli ki Bret McGurk vb’leri de Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelmesini istiyor.” dedi.

Terör örgütü YPG’nin Tel Abyad’ta kiliseleri karargah olarak kullanmasıyla TSK’ya ateş açmaya, tahrik etmeye ve verilecek olası karşılıklar üzerinden “Türkiye kiliseleri, Hristiyanları vuruyor” demeye getirme gibi bir amaç güttüğünü ifade eden Ağar, “Önce sivilleri-gazetecileri havan, ÇNRA, keskin nişancılarla vurdu. Sonra “devlet vuruyor” diye, yeni bir Şam Şeytanlığına girişti.” ifadelerini kullandı.