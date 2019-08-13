Asosyal bayramlaşmaya hayır!..

Selma Er

Artık yeter, sosyal medya üzerinden bayramlaşmayalım.. Her cuma gelen cuma mesajları, ama birbirimizi gördüğümüzde ise, yüzümüze bakmadığımız haller... Böylesi bir bayramlaşma dinimize uygun mu bunu siz din kardeşlerime soruyorum...

Allah aşkına; bayramlaşmak sadece cep telefonlarından iyi bayramlar sözcüğünün altında kalmamalı.. Büyüklerimizin o vefakar ellerinden öpmeli, hatırlarını sormalı, küçüklerimize bayram harçlıkları vererek onların gözlerindeki ışıltıya kalbimizde yer vermektir bayramlaşmak.. Bayramlaşmayı sadece bilgisayar ve cep telefonu tuşlarına sıkıştırmayalım.. Bari bunu bu mübarek bayram günlerinde yapalım ve çocuklarımıza örnek olalım...