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ASO Başkanı Özdebir: "Nükleer enerjinin kalkınma planında yer alması çok önemli"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, nükleer enerjinin, hem Türk sanayisinin teknoloji seviyesinin yükselmesi hem de enerjiçeşitliliği bakımından kalkınma planında yer almasının oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:27
ASO Başkanı Özdebir: "Nükleer enerjinin kalkınma planında yer alması çok önemli"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, nükleer enerjinin, hem Türk sanayisinin teknoloji seviyesinin yükselmesi hem de enerjiçeşitliliği bakımından kalkınma planında yer almasının oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi.


Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda, önümüzdeki süreçte nükleer enerjideatılacak adımları net bir şekilde ortaya konuldu. Nükleer güç santrallerinin elektrik üretim portföyüne dahil edilmesi ve nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretimindekipayının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam etmesine ilişkin hedefler de planda yer aldı. Kalkınma Planı’nda ayrıca, Akkuyu NGS’nin yanı sıra iki nükleer güçsantralinin daha kurulumuna yönelik çalışmaların devam etmesi ve NGS’lerdekiteknoloji transferi sayesinde nükleer teknolojide dışa bağımlılığın azaltılmasınayönelik önlemlerin alınması hedeflendi.



"Nükleerin sürdürülebilir enerji arzı sağlamada önemli bir yeri var"


ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 11. Kalkınma Planı’nda nükleer enerjiye yer verilmesi konusunu değerlendirdi. Özdebir, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülkeolması sebebiyle kaynak çeşitliliğini, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırması ve ulusal kaynaklara yönelmesi gerektiğine dikkat çekti. Kaynak çeşitliliğininartırılmasında nükleer enerjinin ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Özdebir, kesintisiz bir enerji çeşidi olması sebebiyle nükleer enerjinin sürdürülebilir enerji arzısağlamada önemli olduğunu belirtti.


Akkuyu NGS ile Türkiye’nin nükleer teknolojiye de adım attığını dile getiren Özdebir, "Hem teknoloji seviyesinin yükselmesi, ülkenin gelişmesi hem de enerjiçeşitliliği bakımından nükleer enerjinin kalkınma planında yer alması oldukça önemli bir gelişme. Önümüzdeki dönemde ülkemizde kurulması planlanan 3 tane nükleersantral var. Bu santrallerin birincisi Mersin’de inşası devam etmekte olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’dir. Bu santralde Rus teknolojileri kullanılacak. Santralin birinciünitesinin devreye alınmasının ardından diğer üç ünitesinin de peşi sıra gelmesi planlanıyor" dedi.



NÜKSAK üyeleri uluslararası ortaklık kuruyor


ASO bünyesinde NÜKSAK adında bir kümelenme kurduklarını ifade eden Özdebir, firmaların yeni bir teknoloji ile tanıştığını kaydetti. Kümelenme kapsamında şirketleriAkkuyu NGS’deki yerli payını artırmak için pek çok eğitim ve nükleer sanayinin yoğun olduğu bölgelere teknik geziler düzenlediklerini söyleyen Özdebir, bu gezilerinsonucunda üye firmaların yabancı şirketlerle ortaklıklar kurduğunu dile getirdi.


Özdebir, şu bilgileri verdi:


"Örneğin, NÜKSAK üyesi Gedik Döküm ve Vana, Fransızların nükleer santrallerine vana tedarik eden bir firmayla işbirliği anlaşması imzaladı. Bir başka firmamız Roleda Makine bir İspanyol firmasıyla ortak şirket kurdu. Bir başka firmamız İtalyanlarla ısı değiştirici üretimi konusunda ortaklığa gitti. Bu tür işbirlikleri gelişiyor."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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