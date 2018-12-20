ASO Başkanı Nurettin Özdebir, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Özdebir, ASO'da AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" fotoğrafını seçen Özdebir, Filistin'de yaşananlara çok üzüldüğünü ve konuya dikkati çekmek için orada çekilen bir fotoğrafa oy vermek istediğini söyledi. Dünyanın gözü önünde Filistin'de insanlık suçu işlendiğini vurgulayan Özdebir, "Daha önce bu adamın hikayesini okudum. Bacaklarını İsraillilerin attığı kurşunla kaybetmiş birinin tekrar mücadelesi görüyoruz ve bunun sonunda da yaşamını yitirdi." diye konuştu.

Özdebir, "Yaşam" kategorisinde de Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafına oy vererek, "Afrin bölgesinde, dolunay ve İHA'yı bu şekilde denk getirebilmek ciddi bir maharet." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğrafını tercih eden Özdebir, "Türk boksör, rakibini elleri aşağıda, gardı düşmüş bir vaziyette yakalamış. Foto muhabiri de bu anı, gayet güzel resimlemiş." dedi.