ASMEK kursları ilçelerde yoğun ilgi görüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK) ilçelerde de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İbradı ASMEK’te düzenlenen kurslara özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterirken, Serik ASMEK’te bilgisayar kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

İbradılı kadınlarASMEK’lerde düzenlenenkurslara yoğun ilgi gösterdi.Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar hem yeni beceriler edindi, hem de sosyalleşti.

İbradı ASMEK Kurs merkezlerinde düzenlenen yaz kurslarına talep yoğun oldu. Spordan, dekoratif ev aksesuarları kursuna kadar farklı branşlarda düzenlenen kurslar kadınların tercihi oluyor. ASMEK İbradı Merkez binasında Temmuz ayı başından bu yana düzenlenen pilates kursu her yaştan kadını bir araya getiriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslara katılan İbradılı kadınlar spor yapmanın yanı sıra aynı zamanda da sosyalleşiyor. Aynı merkezde düzenlenen dekoratif örtü dikimi kursu da yoğun ilgi görüyor. Spor yapmanın kendilerine pozitif enerji verdiğini söyleyen İbradılı kadınlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine sunduğu bu imkndan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

"Hem hobi hem meslek"

ASMEK’in Ormana mahallesindeki kurs merkezinde düzenlenen “Dekoratif ev aksesuarları Kursu” da kadınlardan yoğun talep görüyor. Dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikleri uygulayabilme becerilerini kazanan kadınlar, öğrendikleri bilgileri hobi amaçlı kullanabildikleri gibi yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı da sağlayabiliyor.

"Kursiyerleere sertifika"

Öte yandan Serik ASMEK’te bilgisayar kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. Temel seviyede bilgisayar bilgisi öğretilen kursa katılan kursiyerler bir bilgisayar kullanıcısının bilmesi gereken temel donanım bilgilerini edindi. ASMEK ile çağı yakalayan kursiyerler, aldıkları sertifika ile de bilgisayar bilgilerini tescillemiş oldu. Böylesi bir hizmeti ücretsiz olarak almanın önemine değinen kursiyerler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti.