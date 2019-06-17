Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın (ASMEK) 14. yılına özel sergisi "ASMEK ile Sanatsal Yolculuk" Cam Piramit Sergi Salonunda kapılarını açıyor.

2018-2019 döneminde Antalya’nın 19 ilçesinde 32 kurs merkezinde 253 branş ve bin 323 kursla yaklaşık 25 bin kursiyere hizmet veren ASMEK, yılsonu sergisiyle görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Her yıl Antalyalıların büyük bir ilgi ile takip ettiği sergide bu yıl da kursiyerlerin hünerleri, el emeği göz nuru eserleri beğeniye sunuluyor.

"ASMEK ile Sanatsal Yolculuk Sergisi", 20 Haziran Perşembe Cam Piramit Sergi Salonunda düzenlenecek törenle başlayacak. Tören, ASMEK kursiyerlerinin tasarımlarıyla hazırlanan kıyafetlerin tanıtılacağı defile ile renklenecek. 20 -26 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide aynı zamanda birbirinden özel etkinlikler de yer alıyor. Sergide sahne gösterileri de gerçekleşecek. 7 gün boyunca Cam Piramit’te tiyatro, bağlama ve halk oyunları etkinlikleri ziyaretçilerle buluşacak.