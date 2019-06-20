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ASMEK 14. yıl sonu sergisi kapılarını açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın (ASMEK) 14.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:34
ASMEK 14. yıl sonu sergisi kapılarını açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın (ASMEK) 14. yılına özel sergisi ‘ASMEK ile Sanatsal Yolculuk’, Cam Piramit Sergi Salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.


Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından (ASMEK) eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler ‘ASMEK ile Sanatsal Yolculuk’ sloganıyla Cam Piramit Sergi salonunda Antalyalıların beğenisine sunuldu. Özel tasarımların yer aldığı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçileriyle buluştu.



Deile ile tanıtıldı


ASMEK 14. yıl sonu sergisi açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Cilavdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan vekili Okan Yavuz, kursiyerler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program öncelikle yıl boyunca tekstil atölyelerinde hazırlanan özel tasarım kıyafetlerin defilesi ve ardından modern dans gösterisiyle davetlilere çok özel anlar yaşattı.



2018 yılında 25 bn kursiyere eğitim verildi


Serginin açılışında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Cilavdaroğlu Antalya Sanat ve Eğitim Kursları Merkezi’nin (ASMEK) Antalya’nın 19 İlçesinde 32 kurs merkezinde yaklaşık 25 bin kursiyere ulaşmış büyük bir eğitim faaliyeti olduğunu söyledi. Cilavdaroğlu, “2018-2019 döneminde Antalya’nın 19 ilçesinde 32 kurs merkezinde 253 branş ve 1323 kursla yaklaşık 25 bin kursiyere ulaşarak büyük bir başarıya imza attık. Başkanımız Muhittin Böcek’in de sizlere selamını iletiyorum. Kendisi bu kursları çok önemsiyor ve ciddi anlamda destek veriyor. Öncelikle kursiyerlerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Sahne gösterileri


20 -26 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide aynı zamanda birbirinden özel etkinlikler de yer alıyor. Sergide sahne gösterileri de gerçekleşecek. 7 gün boyunca Cam Piramit’te tiyatro, bağlama ve halk oyunları etkinlikleri ziyaretçilerle buluşacak.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:34
  1. sergi
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