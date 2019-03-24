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Asma tavanı çöken markette mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Konya’da çalıştıkları marketin asma tavanı çökünce enkaz altında mahsur kalan iki kuzen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

24 Mart 2019 Pazar 06:20
Asma tavanı çöken markette mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Konya’da çalıştıkları marketin asma tavanı çökünce enkaz altında mahsur kalan iki kuzen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.


Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın altındaki Mevlüt C.’ye ait marketin asma tavanı çöktü. Markette çalışan ve kuzen oldukları öğrenilen Muhammed Raşit C. ve Osman T. çöken malzemelerin altında kaldı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan iki genci kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri işyerinin kapısının üzerinde bulunan camı kırarak içeri girdi. Kurtarma çalışması sırasında mahsur kalan iki gençle konuşan ekipler sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bu sırada işyeri sahibi Mevlüt C. de olay yerine gelerek çöken işyerinin kapısından çocuğuna ve yeğenine seslendi.İşyerinin tekrar ve çökme olma olasılığına karşın itfaiye ekibi Mevlüt C.’yi uzaklaştırdı.


Çocuğu ve yeğenin kurtarılmasını bekledi


Çocuğu ve yeğeni çöken tavanın altında kalan Mevlüt C. kurtarma çalışması sırasında büyük bir üzüntü ile beklemeyi sürdürdü. Mevlüt C. gazetecilerin sorularını ise zorlukla cevapladı. AFAD ve itfaiye ekipleri ise yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu önce Muhammed Raşit C., hemen ardından ise Osman T. çökentavanın altından çıkarttı. Sedyeye alınan yaralılar ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


“Asma tavandaki yükü herhalde asma tavan taşımamış”


İşyeri sahibi Mevlüt C. iki yaralının kurtarılmasının ardından, “Allah’a şükür kurtulduk. Anlatacak bir şey kalmadı. Asma tavandaki yükü herhalde asma tavan taşımamış. Taşımayınca sunta ve profil çatırdamaya başlamış yavaş yavaş çökmüş. Biz içeride değildik iki çocuk içerideydi. Bir iki arkadaşımız da çatırtıdan dışarıya kaçmış. Tavanda su, meyve suyu gibi bakkal malzemeleri vardı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 06:20
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