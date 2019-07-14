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Asma Köprüde 15 Temmuz Şehitleri Temalı Resim Sergisi

Artvin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında asma köprü üzerinde “Şehitlerin Vahşi Çığlığı” isimli resim serginin açılışı yapıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:37
Asma Köprüde 15 Temmuz Şehitleri Temalı Resim Sergisi

Artvin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında asma köprü üzerinde “Şehitlerin Vahşi Çığlığı” isimli resim serginin açılışı yapıldı.


Çoruh Nehri üzerinde, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam tarafından heykel ve yerleştirme sanatıyla 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde yaşanan terör saldırılarını protesto etmek amacıyla hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını Artvin Valisi Yılmaz Doruk yaptı.


Doruk, serginin açılını 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk Milletinin milli iradesine ve özgürlüğüne vurulmak istenen prangaları sembolize eden asma köprünün girişindeki zincirleri keserek yaptı.


Doruk ve beraberindeki ilgililer daha sonra çelik asma köprü üzerindeki tabloları inceleyerek, tablolar hakkında bilgi aldı.


Sergi sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlam, Bu çalışmaya 4 yıl önce Türkiye dünyadaki terör olaylarını ve bu olaylar üzerinden yürütülen İslam düşmanlığını protesto etmek amacıyla başladığını söyledi.


Sonraki süreçte yaşanan 15 Temmuz darbe girişimden çok etkilendiğini ve çalışmalarına bu çerçevede ağırlık verdiğini kaydeden Sağlam, İstanbul ve Ankara’daki saldırıları yansıtan iki tablolar yaptığını dile getirdi.


15 Temmuz tablolarını yaparken saatlerce ağladığını kaydeden Sağlam, “Benim için en zor yapılabilecek tabloydu. Elimde bir ödün var. Bu görmüş olduğunuz oduna 15 Temmuz tablo girişimi ile ilgili tablolarımı anlattım. Bundaki kasıt bizi anlamayan 15 Temmuz’u tanımayan dünyaya çığlığımızı duyurmaktır.” dedi.


Tablolarının 6 boyutlu olduğunu kaydeden Sağlam, sanat tarihinde önemli bir yeri olan çığlık tablosundan etkilendiği ve yine sanat tarihinde köprünün önemli bir yeri olduğu için sergiyi asma köprü üzerinde açtığını söyledi.


Sağlam, eserlerimde, ayna, hayvan cesetleri, insan heykelleri, merhameti simgeleyen küflenmiş ekmek ve vahşice yağlı boya kullandığını dile getirdi.


Fotoğraf sergisi vatandaşların büyük beğenisini toplarken açılışa, Artvin Çoruh Üniversite Fahrettin Tilki, Garnizon Komutanı Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Rıza Güney, 15 Temmuz Şehidi Dursun Acar’ın babası Nebi Acar ve ailesi ile çok sayıda davetli ev vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 22:37
  1. sergi
  2. sanat
  3. fotoğraf

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